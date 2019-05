Comissão de Apoio Institucional se reúne com promotores de Justiça do Norte do Estado

Publicado por: Rosano Almeida

Nesta segunda-feira (29.04), o procurador-geral de Justiça, José Antonio Borges Pereira, e integrantes de sua equipe administrativa estiveram em Alta Floresta, município distante 789 KM de Cuiabá, para conhecer as demandas regionais das Promotorias de Justiça. A aproximação foi bastante elogiada pelos promotores de Justiça que atuam na região. Encontros semelhantes já aconteceram em Rondonópolis e Cáceres.

“É louvável essa iniciativa. Além de termos a oportunidade de passarmos as nossas demandas, estamos conhecendo a equipe da nova gestão da Procuradoria Geral de Justiça, o funcionamento de cada setor e de que forma a gente pode solicitar as demandas para melhorarmos a nossa atuação”, ressaltou a promotora de Justiça Carina Sfredo Dalmolin.

“Essas reuniões são importantíssimas não só para exercício diário da nossa profissão, mas também como isso vai reverter para a sociedade. Muitas demandas que a população nos traz, dependemos de toda a gestão da Procuradoria Geral de Justiça. Então, quando a gestão vem até nós é a própria sociedade que acaba ganhando em agilidade e eficiência”, acrescentou a promotora de Justiça Luciana Fernandes de Freitas.



O promotor de Justiça Luciano Martins da Silva também enalteceu a iniciativa. “Acho que nunca a administração esteve tão próxima dos promotores do interior discutindo assuntos importantíssimos. As demandas estão sendo ouvidas, e muitas delas já fazem parte do planejamento da administração. Essa aproximação só tem a colaborar para a atividade finalística do Ministério Público, que é atender a população de forma mais efetiva”.

Durante a reunião, que contou com a participação de nove promotores de Justiça da região, o procurador-geral de Justiça José Antônio Borges Pereira assegurou que no segundo semestre a equipe retornará ao município para apresentar as soluções das demandas apresentadas. A pauta de discussões incluiu vários assuntos, entre eles, instalações das promotorias, sistemas de internet, ferramentas tecnológicas no trabalho dos promotores de Justiça, aquisições de material, segurança e comunicação.

Também participaram da reunião, o secretário-geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, promotor de Justiça Milton Matos, e representantes dos departamentos de Tecnologia da Informação, Apoio Administrativo, Engenharia, Gabinete de Segurança Institucional e Comunicação.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Twitter: @estrelaguianews