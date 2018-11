Comandantes das Forças Armadas de governo eleito são anunciados

O futuro ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, anunciou nesta 4ª feira (21.nov.2018) o nome dos comandantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea.

Marinha : almirante de esquadra Ilques Barbosa Junior;

: almirante de esquadra Ilques Barbosa Junior; Exército : general de Exército Edson Leal Pujol;

: general de Exército Edson Leal Pujol; Força Aérea: tenente-brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudez.

As Forças Armadas são subordinadas ao ministro da Defesa, general Azevedo e Silva. Segundo o futuro ministro, as trocas não acarretarão mudanças significativas na forma como as Forças são conduzidas.

“Dessa nova estrutura, do novo governo, é que o menos muda, não muda quase nada. É baseado nas Forças Armadas, que são instituições muito sólidas e organizadas”, disse o general ao anunciar os nomes.

Marinha: Ilques Barbosa Junior

O Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior é o chefe do Estado-Maior da Armada desde 2017. Entre suas atribuições, está o de assessorar o comandante da Marinha.

Exército: Edson Leal Pujol

Aos 63 anos, Edson Leal Pujol é general de Exército. Formou-se na mesma turma do presidente eleito, Jair Bolsonaro, na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras).

Comandou a Aman de 2009 a 2011, quando tornou-se chefe do CIE (Centro de Inteligência do Exército). O órgão é responsável por produzir informações confidenciais sobre diversos campos, incluindo a situação política do país.

Foi nomeado Comandante da Força de Paz na Minustah (Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti) pela ONU, em 2013.

Um ano depois, ocupou cargo de Secretário-Executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Em 2015, assumiu o Comando Militar do Sul, em Porto Alegre (RS). Em abril de 2017, assumiu a chefia do Departamento de Ciência e Tecnologia, em Brasília.

Deve entrar na reserva em dezembro.

Força Aérea: Antônio Carlos Moretti Bermudez

Formado em 1975, o futuro comandante da Força Aérea Brasileira (FAB) já esteve à frente do Sexto Comando Aéreo Regional e foi chefe do Estado-Maior do Comando-Geral de Operações Aéreas.

Também foi diretor do Depens (Departamento de Ensino da Aeronáutica), liderou a Chefia de Logística do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (Chelog). Atualmente, é comandante-geral do Pessoal da FAB.

Naomi Matsui

