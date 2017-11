Com palestra sobre igualdade racial, Defensora abre Semana da Consciência Negra em VG

A Defensora Pública que atua na Comarca de Várzea Grande, Tânia Regina de Matos, ministrou, na manhã desta segunda feira (13), uma palestra com o tema “Igualdade Racial”, abrindo a Semana da Consciência Negra no município. O evento foi realizado na sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração.

Na oportunidade, foram abordados assuntos concernentes à intolerância religiosa, discriminação racial, violência e desvalorização da cultura negra. Além disso, foi programa uma série de atividades para serem realizadas no município até o próximo dia 20, a fim de lembrar a morte de Zumbi de Palmares.

“Segundo dados do IBGE, 69.9% da população de Várzea Grande é composta por pretos e pardos e, como integrante do Conselho Municipal da Igualdade Racial, representando a Defensoria Pública, abro diálogo com os funcionários públicos e sociedade, colocando a Instituição à disposição daqueles que se sentirem vítimas do preconceito”, declarou a Defensora.

A Mestra Rosana Fátima de Arruda, que representa o Instituto de Mulheres Negra (Imune), também proferiu uma exposição com a temática.

