Com golaço de Arrascaeta, Mengão vence o Ceará por 3 a 0 no Castelão

Publicado por: Rosano Almeida

Por Rômulo Paranhos

Vitória espetacular! Em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo entrou em campo na noite deste domingo (25), na Arena Castelão, e venceu o Ceará por 3 a 0. Os gols do Mengão foram marcados por Pablo Marí e Gabigol, no primeiro tempo, e Arrascaeta, no segundo, em uma linda bicicleta. Com o resultado, o Mais Querido chegou aos 33 pontos na competição.

O jogo

A partida começou bastante pegada no meio-campo, com as duas equipes brigando pela posse de bola e cometendo algumas faltas. Aos 14 minutos, o Mengão chegou com perigo pela primeira vez. Gabigol levou a bola pela esquerda e cruzou rasteiro para Berrío, livre, bater por cima do gol. Aos 21, o Mais Querido abriu o placar com um golaço de Pablo Marí. Após cobrança de lateral para área, Rodrigo Caio cabeceou para o meio, Berrío escorou a bola e o defensor rubro-negro soltou a bomba para o fundo das redes: 1 a 0 Fla!

O Mengão queria mais e foi para cima do Ceará. Aos 34’, Renê saiu da esquerda e cortou para o meio. O lateral rolou para Gabigol, na direita. O camisa 9 achou Berrío, que invadiu a área e cruzou para trás. O artilheiro do Brasileirão dominou e bateu forte, sem chances para o goleiro do Ceará: 2 a 0. E a primeira etapa terminou com o Rubro-Negro em vantagem.

No segundo tempo, o Rubro-Negro manteve a mesma pegada e buscava ficar com a posse de bola trocando passes no campo de ataque. O lance de perigo veio aos 32 minutos com Gabigol. De Arrascaeta serviu o artilheiro na direita, o atacante chutou cruzado e a bola tirou tinta da trave. Logo depois, o Fla voltou a assustar. Arrascaeta lançou Everton Ribeiro, que cruzou da esquerda. Arão apareceu como elemento surpresa na entrada da área e cabeceou para fora, passando rente à trave.

Aos 51’, uma pintura no Castelão! Rafinha é lançado pela direita, foi a linha de fundo e cruzou. Arrascaeta acertou uma linda bicicleta, atrás da marca do pênalti, e a bola vai no ângulo do goleiro para marcar um golaço! E com este lindo gol, o juiz terminou a partida com o Mengão vencendo por 3 a 0.

E agora?

Nesta segunda-feira (26), a delegação rubro-negra segue viagem para Porto Alegre. O Flamengo enfrenta o Internacional na próxima quarta (28), às 21h30, no Beira Rio, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores. No primeiro confronto, o Mais Querido venceu por 2 a 0 no Maracanã.

Escalação do Flamengo

Diego Alves; João Lucas (Rafinha), Rodrigo Caio, Pablo Marí, Renê; Piris da Motta, Willian Arão, De Arrascaeta, Gerson (Everton Ribeiro), Berrío (Bruno Henrique) e Gabriel B.

Assessoria do Clube de Regatas do Flamengo