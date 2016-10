Com a força de Deus e do Povo: “Pinheiro é eleito prefeito de Cuiabá no segundo turno”

Por: Rosano Almeida

O candidato Emanuel Pinheiro, do PMDB, foi eleito neste domingo (30.10), em segundo turno, o novo prefeito de Cuiabá. Conforme o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), Emanuel Pinheiro recebeu 157.877 votos, o que equivale a 60.41% do total de votos válidos.

Já Wilson Santos, do PSDB, obteve 103.483 votos, o que corresponde a 39.59% dos votos válidos. A totalização de votos chegou ao fim aproximadamente às 18:15hs com 100% das urnas apuradas.

“O que venceu foi a democracia e a vontade do povo nas urnas, escolhendo novas ideias e novos projetos. Eu só tenho que comemorar”, disse o prefeito eleito Emanuel Pinheiro após chegar ao Centro de Eventos do Pantanal, local em que a Justiça Eleitoral realiza a totalização dos votos. Pinheiro chegou ao local da apuração acompanhado da esposa e assessores. Durante cerca de 15 minutos ele foi aclamado por militantes na entrada do Centro de Eventos.

As principais propostas de campanha apresentadas pela coligação de Emanuel Pinheiro e que constam no seu plano de governo, são as suas atuações para a saúde, educação e segurança. Ele defendeu também a conclusão do novo Pronto-Socorro Municipal desta querida e amada capital, valorização dos servidores públicos e melhorar a qualidade de vida dos cuiabanos.

Em conversa por telefone com Mauro Mendes do PSB, que é o atual prefeito desta capital, o prefeito eleito, Emanuel Pinheiro do PMDB, marcaram para conversar pessoalmente a respeito da transição, pois segundo fontes, Mendes quer entregar tudo na mais perfeita ordem e as claras para o Pinheiro.

Perfil de Emanuel Pinheiro:

51 anos, advogado e professor. Ex-vereador por Cuiabá e deputado estadual pela 4ª vez.

Perfil de Wilson Santos:

55 anos, professor. Ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado federal e estadual pela 3ª vez.

