Com avaliação positiva de alunos, pais e profissionais da Educação programa será ampliado em 2020

Escola da Inteligência atenderá alunos de 4 a 14 anos de 110 unidades da rede pública municipal de Ensino

Publicado por: Rosano Almeida

Implantado em 2018, em carater experimental, em oito unidades educacionais da rede pública municipal de Educação de Cuiabá atendendo a 5 mil alunos, o Programa Escola da Inteligência cresceu e se tornou mais um case de sucesso da gestão Emanuel Pinheiro na Educação. Após avaliação positiva o programa será ampliado em 2020 passando a atender todos os alunos a partir da Pré-Escola I e II (4 e 5 anos) até o último Ano do Ensino Fundamental (14 anos). Ao todo, 110 unidades educacionais estarão inseridas no programa, um universo de 46 mil estudantes, além de professores e pais.

O sucesso do programa é inegável, segundo uma pesquisa realizada no ano passado entre alunos, pais, professores e diretores. Na avaliação, 100% dos diretores se disseram muito satisfeitos com o trabalho emocional desenvolvido com os alunos; também 100% deles disseram que o trabalho realizado pelo programa é necessário para o desenvolvimento de relações saudáveis entre os alunos; 97,8% dos diretores entrevistados avaliaram como ótima a redução do nível de ansiedade e de stress entre os alunos e, 99% querem a sua continuidade.

Entre as famílias, 98,2% delas responderam que o programa foi muito importante para os seus filhos e 98,8% querem a continuidade.

Entre os alunos, 98,6% avaliaram como ótimas as aulas da Escola da Inteligência e, 99% deles, querem a sua continuidade no próximo ano.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro o programa está sendo fundamental na construção de uma geração de pessoas mais saudáveis emocionalmente a partir da Educação. “O impacto positivo da Escola da Inteligência na comunidade escolar é muito grande. Com o programa estamos ampliando as competências mas também ensinado as crianças a lidarem com sua emoções. Isso reflete no desempenho escolar, no aprendizado e promove mudanças no comportamento significativas. Estamos investindo no futuro dos nossos alunos”, disse Emanuel Pinheiro.

No ano passado, o Programa Escola da Inteligência atendeu cerca de 16 mil alunos de 30 unidades educacionais da rede pública municipal de ensino, com o envolvimento direto de 33 coordenadores pedagógicos, 670 professores além das famílias desses estudantes.

“A Escola da Inteligência é uma grande ação de educação sócio emocional e Cuiabá já está sendo considerada uma referência nacional em termos de volume de crianças atendidas e da qualidade dos atendimentos um fato comprovado pelos resultados que estamos obtendo. Mais uma vez a gestão Emanuel Pinheiro dá um passo importante para o avanço consistente da Educação do Município”, disse o secretário de Educação de Cuiabá , Alex Vieira Passos.

Assessoria da Prefeitura