Com 12 anos, Cuiabá Arsenal impactou mais de 6 mil com trabalho social

Escolinhas de futebol americano e flagbol para crianças, campanhas de doação de sangue, campanhas de conscientização e prevenção de doenças e acidentes de trânsito, bolsas de estudo para atletas, visitações em casas de apoio, ingresso social, doações de camisetas para leilão em prol de causas sociais, arrecadação de alimentos em prol de instituições filantrópicas, entre outros, são algumas das ações que fecham os 12 anos do projeto ‘Arsenal Social’ da Associação Atlética Cuiabá Arsenal (AACA).

“Já foram feitas mais de 130 ações ao longo da história de 12 anos do Cuiabá Arsenal. Práticas que impactaram mais de 6500 pessoas diretamente e não sabemos mensurar quantas outras atingiram indiretamente. Nossa associação surgiu entre amigos que jogavam futebol americano em abril de 2006 e desde o início pretende fazer a diferença na vida das pessoas”, conta o vice-presidente e coordenador do projeto Arsenal Social, Moisés Ferreira Salomão.

Declarado como entidade de ‘Utilidade Pública’ em 2016 (Lei N° 6049), o Cuiabá Arsenal, sem fins lucrativos, é reconhecido por participar de campanhas como ‘Maio Amarelo’, de conscientização no trânsito, ‘Setembro Amarelo’, prevenção ao suicídio, ‘Outubro Rosa e Novembro Azul’, prevenção ao câncer, apoio ao Mc Dia Feliz, campanhas de apoio ao autismo e a formação educacional e cultural de crianças, jovens e adultos do município de Cuiabá e de Mato Grosso.

“Nosso principal fundador, o Orlando Ferreira Júnior, sempre nos estimulou para o bem comum. Ele, como educador, constantemente fazia referência ao dever de se fazer o bem. E foi com esse princípio que o clube se norteou por muitos anos e continuará a se guiar. Formamos uma nova diretoria em 2018 e traçamos um planejamento com metas de atitudes e captação de patrocinadores para atuar socialmente e esportivamente em 2019”, fala o presidente, Denevaldo Barbosa.

Um dos atletas mais antigos e referência dentro de campo, o lendário linebacker Ludiney Corrêa, de 32 anos de idade, membro do Cuiabá Arsenal desde 2007, tendo participado dos dois títulos nacionais (2010 e 2012) e dos dois estaduais (2015 e 2016), além de outros torneios menores, é um dos exemplos dos reflexos positivos da atuação da associação na vida dos cidadãos. Segundo ele, o padrão e qualidade de vida que possui atualmente foi diretamente influída pelo clube.

“Nasci em Poconé e cresci no bairro Jurumirim. Na época, minha família vivia em uma casa de madeira e sem piso. Era chão mesmo no lugar do piso. Éramos sete em uma casa de quatro peças. Minha mãe tinha dois empregos para manter a casa. Aos 13 anos fui morar sozinho e aos 21 entrei no Cuiabá Arsenal. Lá aprendi a conversar com as pessoas, a trabalhar em equipe, a viver melhor em família e sociedade. Não sei como teria sido minha vida sem o time”, diz Ludiney Corrêa, formado em Gestão Comercial e membro do conselho fiscal da AACA.

BALANÇO EM CAMPO

Em levantamento preliminar da história do Cuiabá Arsenal, dos atuais 12 anos e oito meses, levantou-se a realização do total de 99 partidas de futebol americano (não contabilizados jogos de flagbol, uma sub modalidade), entre torneios Bowls, amistosos, estaduais e nacionais. Constatou-se o histórico positivo de 73,7% de vitórias (73 confrontos ganhos e 26 perdidos). E a nova diretoria comunicará o nome do próximo Head Coach (técnico principal) no início do ano seguinte.

A Associação Atlética Cuiabá Arsenal (AACA) conta com patrocínio do Sistema de Crédito Cooperativo Sicredi, da Universidade de Cuiabá (Unic), Rodrigo Auto Center, Sorveteria Nevaska, academia Phidias e Fato Cursos e apoio da agência FCS, Molera Filmes, Squad65, Prefeitura Municipal de Cuiabá e Governo do Estado de Mato Grosso. Mais informações disponíveis na página no Facebook.

NOVA DIREÇÃO (Desde 01 de março de 2018)

Diretoria Executiva

Presidente: Denevaldo Barbosa Junior

Vice-Presidente: Moisés Ferreira Salomão

Tesoureiro: Aurelio Alves Martins Jacarandá

Secretario, Diretor de Eventos e Comunicação: Vitoriano Ferrero Martin Junior

Diretor Executivo e Relações Institucionais: Vinicius Santana

Diretor de Patrimonio: Rodolfo Augusto Eregipe

Diretor de Iniciativa Esportiva: André Renck

Conselho Deliberativo:

Denevaldo Barbosa Pereira Junior

Hanay Benedito Gonçalo da Silva

Rodolfo Augusto Eregipe Figueiredo

Walter Gonçalo Martins Monteiro

André Renck Martins

Conselho Fiscal:

Titular: Nelson Luiz de Barros Nassif

Suplente: Leopoldo Coimbra Borges

Titular: Orlando Eustáquio Alves Ferreira Junior

Suplente: Julio Cesar de Souza Garcia

Titular: Ludiney Benedito Correa

Suplente: Hudson Aparecido Ferreira Tenório

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews