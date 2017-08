Colômbia dá por terminado conflito com Farc após fim do desarmamento

A Colômbia deu por terminado de maneira definitiva meio século de conflito com as Farc, que foi a maior guerrilha do continente. Os rebeldes concluíram nesta terça-feira o seu desarmamento e agora passarão a ser um partido de esquerda.

“Com esta deposição das armas […] o conflito realmente acaba e começa uma fase nova na vida de nossa nação”, proclamou o presidente Juan Manuel Santos.

O presidente e vários chefes do até hoje movimento guerrilheiro assistiram a saída do último carregamento com armas entregue a uma missão da ONU para a sua próxima fundição.