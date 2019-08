Colégio São Gonçalo lidera ranking do Enem 2018 em Cuiabá

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Hernandes Cruz

Uma grande nota média do Exame Nacional de Ensino de 2018, em Cuiabá, ficou com os alunos do Colégio Salesiano São Gonçalo. A informação é baseada no banco de dados divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP / MEC).

Tabulação seguiu os critérios adotados pelo MEC em anos anteriores, onde são realizadas notas de provas objetivas e de redação. Quando se matricula com escolas mestiças, uma instituição assume uma liderança em Mato Grosso.

O professor José Francisco Ourives, coordenador pedagógico do Ensino Médio, explanação de aprimoramento metodológico é um dos fatores determinantes para o bom resultado. “Hoje o aluno conta com diversas atividades para sua formação social, pedagógica e religiosa. Reunião simulados mensais, aulas de apoio em todas as áreas de conhecimento, eventos que estimulam o aprendizado constante, como uma Olimpíada Salesiana de Matemática, participação em um concurso de redação e muita discussão sobre as atuaisidades “, pontua.

Aprovado em primeiro lugar no curso de engenharia civil, na Universidade Federal de Mato Grosso, o ex-aluno Henrique Orçati Dorileo, de 18 anos, com o ingresso de São Gonçalo por quase toda a vida fez uma diferença em toda a sua formação. “Na escola associamos materiais de qualidade com os professores acima da média. Saímos preparados para sermos os mesmos em qualquer universidade do país”, dispara.

For the director of general Sales and sales, São Gonçalo, padre Paulo Vendrame, as higher notas dos alunos no Enem demonstram that a institution follow no caminho certo, na formação dos alunos. “Nosso grupo é uma equipe completa, num trabalho em equipe e com o apoio da família, que é um grupo de pessoas para todos os problemas que estão encontrando fora do São Gonçalo, diz.