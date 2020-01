Colégio Salesiano São Gonçalo: Parabéns Gabriela Charbel e Matheus Menezes

Publicado por: Rosano Almeida

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) integra o Programa Ciência na Escola e é uma realização de quatro Sociedades Científicas: a SBF (Sociedade Brasileira de Física) a ABQ (Associação Brasileira de Química) o INSTITUTO BUTANTAN e a SOCIEDADE ASTRONÔMICA BRASILEIRA ; ela resulta de um convite do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) às Sociedades e se destina a estudantes do Ensino Médio e do último ano (9º ano) do Ensino Fundamental. Alunos do 9º ano, mesmo sem ter visto todos os conteúdos de Física e Química foram classificados e receberam a medalha de prata.

Parabéns aos alunos!

Assessoria do CSSG