Clube dos Idosos de Sinop poderá receber reforma e ampliação

O Clube dos Idosos Dom Henrique, de Sinop (MT), fica localizado na Rua das Caviúnas, no centro da cidade e conta com 630 sócios. De acordo com o presidente da instituição, Ademir Martins da Silva, o local, que pertence à prefeitura municipal, não recebe reformas há cerca de oito anos. O prédio necessita de reparos no telhado, que está com goteiras, de pintura e troca de portas.

Silva destaca que a reforma é necessária para melhor atender aos sócios e visitantes. “Precisamos da reforma para que os sócios e os visitantes possam usar o local e se sentir bem. Como o prédio é da prefeitura, se um dia nos mudarmos, o local poderá ser usado de imediato pelo executivo para a instalação de outra instituição ou órgão”, expôs o presidente do Clube.

Ele acrescentou ainda que o espaço está pequeno para atender ao número de sócios e que uma ampliação também tornaria o Clube mais adequado e agradável. “Nos dias de baile recebemos ainda visitantes e o local fica muito cheio, as pessoas precisam ficar no sereno, se chove não tem como abrigar a todos. Com a ampliação poderíamos comportar todos sem nos preocupar com as condições do clima”, ressaltou Silva.

Pensando na melhoria da qualidade de vida dos idosos e visitantes que utilizam o Clube, o vereador Ademir Bortoli (PMDB) apresentou na noite desta segunda-feira (08.05), durante a sessão da Câmara de Vereadores, uma indicação para que a prefeitura realize a reforma e a ampliação do local. “É necessário que a prefeitura realize não só a reforma, mas também a ampliação do espaço para melhorar a qualidade de vida e bem estar dos idosos”, complementou Bortoli.

Dieny Vieira

Twitter: @estrelaguianews