Cleo Pires se despede do visual de Tamara após fim da novela ‘Haja Coração’

Atriz rebate Mara Maravilha sobre seus namoros

Cleo Pires respondeu Mara Maravilha após ela criticar a atriz, no programa “Fofocando”, por seus namoros não durarem muito. No Twitter, a atriz rebateu a apresentadora, que já discutiu com a cantora Neném ao vivo. “E porque mesmo eu deveria parar? E porque mesmo alguém se importa? Eu paro com que eu acho que é bom o bastante e me faz bem. Sejam felizes medíocres!”, escreveu a artista.

A filha de Gloria Pires não assume um relacionamento desde o fim do namoro com Rômulo Neto. Recentemente, Cleo foi vista aos beijos com Joaquim Lopes em uma festa no Rio. “Eles foram ao Baile da Favorita e ficaram juntos o tempo todo. O Joaquim extremamente carinhoso com a Cleo, conversando ao pé do ouvido. Quando alguém pedia para tirar fotos, ela evitava aparecer com ele. E teve um momento que a Cleo foi descer as escadas e o Joaquim ajudou, deu a mão pra ela, mas a atriz não estava de salto”, disse uma pessoa que também estava no evento.