Classificado! Mengão empata com Inter por 1 a 1 e está nas semifinais da Libertadores

Gabigol fez o gol do empate rubro-negro na partida

Publicado por: Rosano Almeida

Por: Thiago Moreira

CLASSIFICADO! O Flamengo empatou em 1 a 1 com o Internacional no Beira Rio, em Porto Alegre, e garantiu vaga na semifinal da Conmebol Libertadores. A partida foi realizada na noite desta quarta-feira (28) e o gol rubro-negro foi marcado por Gabigol. Por ter vencido o confronto de ida por 2 a 0 no Maracanã, o empate foi o suficiente para assegurar o Mengão na próxima fase.

O jogo

O Flamengo começou a partida indo ao ataque. Antes de completar o primeiro minuto de jogo, Arrascaeta bateu colocado de canhota e Marcelo Lomba espalmou. Na sequência, com um minuto e quarenta, Cuellar encontrou Gabigol bem colocado e o atacante saiu frente a frente com o goleiro, que fez defesa difícil e mandou para escanteio. O jogo foi ficando mais truncado após os primeiros bons momentos do Mais Querido e o Internacional tentou uma marcação mais alta. O Rubro-Negro não se abalou e conseguiu trocar passes e ter mais posse de bola no setor ofensivo.

Aos 21, o capitão Everton Ribeiro recebeu passe de Rafinha e arriscou de fora da área. Porém, o chute acabou indo no meio do gol e o camisa 1 colorado fez a defesa. O Mengão continuou no ataque mesmo com a vantagem no placar agregado e, aos 23, foi a vez de Bruno Henrique mandar um chute forte no canto para outra interceptação do goleiro. Mantendo o melhor momento na partida, o Flamengo chegou bem mais uma vez, aos 36, em chute potente de Filipe Luís para defesa de Marcelo Lomba. A última oportunidade do Mais Querido na primeira etapa foi com Gabigol, após bom passe de Bruno Henrique. O camisa 9 chegou pelo lado esquerdo e mandou para fora.

Na segunda etapa, o Inter foi mais ofensivo. A equipe mandante precisava da vitória por três gols e chegou marcou o seu gol aos 16 minutos, em cabeçada de Rodrigo Lindoso após cobrança de falta lateral. o técnico Jorge Jesus colocou Berrío na partida e logo no primeiro lance o colombiano fez boa jogada e a bola quase chega limpa para Gabigol. Não foi neste lance, mas, aos 39, Bruno Henrique avançou pelo lado esquerdo e a bola chegou nos pés do artilheiro do Mengão, que empurrou para o fundo da rede. O Mais Querido empatou o jogo com Gabigol e o empate permaneceu até o final. Com o empate no Beira Rio por 1 a 1 e a vitória no Maracanã por 2 a 0, o Rubro-Negro garantiu a vaga na semifinal da Conmebol Libertadores!

E agora?

O Mengão encara o Grêmio na semifinal da Conmebol Libertadores. A primeira partida será em Porto Alegre, no dia 2 de outubro, e o segundo confronto será no Maracanã, no dia 23 do mesmo mês. No próximo domingo (01), o Flamengo encara o Palmeiras no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Escalação do Flamengo:

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Filipe Luís (Renê); Cuéllar (Piris da Motta), Gerson, De Arrascaeta, Everton Ribeiro (Berrío), Bruno Henrique e Gabriel Barbosa.

Assessoria do Clube de Regatas do Flamengo