Cinema Brasileiro leva ZAN ao Stuff Film Festival no México

O sucesso brasileiro de atores e profissionais do cinema nos EUA é cada vez mais expansivo e promissor, agora mais uma dessas produções poderá ser vista no Stuff Film Festival no México, o filme ZAN do premiado diretor Thiago Moysés e protagonizado por João Meira, jovem ator brasileiro que tem chamado atenção de críticos e profissionais do cinema e do teatro pelos trabalhos que realiza por lá.

O festival foi criado para apoiar a produção independente que, pela linguagem diferenciada, teria dificuldades de se classificar em festivais voltados para filmes com uma linguagem mais comercial. ZAN integra a seleção dos 93 filmes localizados em cinco continentes diferentes.

O filme conta a historia de um jovem com poderes paranormais assombrado por manifestações sobrenaturais. O que mais chama atenção é o fato de que, mesmo sendo uma produção totalmente brasileira, Zan encontra apoio em Festivais como esse, pois, além da qualidade técnica e um roteiro que se adequa bem ao formato das produções internacionais, o filme também se destaca pelo talento e bagagem de sua equipe.

O diretor Thiago Moysés, natural de Brasília, é conhecido por importantes indicações com suas produções cinematográficas dando destaque para o filme “Síndrome de Pinocchio” que, em 2010, concorreu entre 10 filmes para representar o Brasil no Oscar, entrando para esta seleta lista. Já o protagonista do filme, João Meira, participou de inúmeros trabalhos com renomados profissionais da área e, desde que chegou aos Estados Unidos, envolve-se cada vez mais com a Cia de Teatro Brasileiro em Nova York, a Cia Group BR, além de projetos de curta e longa metragens agendados para 2017.

A história de João, como ator, começou profissionalmente em 2009, quando saiu de Presidente Prudente, interior de São Paulo, para o Rio de Janeiro e estudou na Casa das Artes de Laranjeiras. A partir daí foram vários trabalhos conhecidos. Entre eles, “A Pena e a Lei” de Ariano Suassuna, dirigido por Caíque Botkay e Duda Maia; “Almirante Negro” dirigido por Regina Miranda no projeto Porto de Memórias; “O Triunfo de Leopoldina” também dirigido por Regina Miranda; “Cinderella O Musical” dirigido por Roberto Rezende, entre outros.

Já para interpretar o personagem em ZAN, João fez um intenso trabalho de preparação e chegou a emagrecer 11 quilos para o papel. “Nunca pensei que fosse capaz de emagrecer em um mês e meio tantos quilos, mas meu foco era o trabalho. Sabia que tinha que dar o meu melhor não só para mostrar profissionalismo como ator, mas também por toda qualidade técnica e investimento profissional que o filme teve. Minha dedicação foi uma maneira de honrar o trabalho de todos os envolvidos no filme e espero que alcancemos bons resultados no festival. Estamos todos empenhados para isso”, pontua João.

Além da participação no Festival do México, ZAN também será exibido em um dos maiores eventos de cinema dos EUA, o American Film Market em Los Angeles, no próximo dia 02 de novembro.

ABN NEWS

Twitter: @estrelaguianews