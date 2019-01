Cine Teatro traz mostra com filmes premiados em festivais internacionais

São 10 produções do projeto Vitrine Filmes, e nesta edição serão exibidos 10 longas de drama, ficção e documentários.

Pelo terceiro ano, o Cine Teatro Cuiabá traz para a capital mato-grossense o projeto Vitrine Filmes, com 10 produções de longa-metragem destaques e/ou premiados em diferentes festivais internacionais. A mostra começou na terça-feira (15.01), com o inédito em Cuiabá ‘Intimidade entre Estranhos’, de José Alvarenga Jr, diretor da série/franquia ‘Os Normais’.

‘Intimidade entre Estranhos’ (2018) é um drama produzido pela Globo Filmes e estreado pela atriz Rafaela Mandeli, no papel de Maria. Ela é uma mulher casada e solitária que se relaciona com o vizinho, formando um triângulo amoroso que leva o espectador a refletir sobre relacionamentos e maturidade.

Outras nove produções, distribuídas pela Vitrine Filmes, estão na programação, entre elas os premiados Diamantino (2018), Pela Janela (2018) e Benzinho (2018). Os filmes da mostra são exibidos nas terças-feiras, sempre às 19h30, no Cine Teatro Cuiabá. A programação segue até o final de março.

“A Mostra Vitrine é uma oportunidade para o público local entrar em contato com filmes brasileiros e também co-produções com outros países, como Zama, da Lucrécia Martel, e Los Territorios, do Ivan Granovsky. Os filmes são distribuídos pela Vitrine Filmes e não foram exibidos em 2018 na Sessão Vitrine, que aconteceu uma vez por mês na programação do projeto Encontros com Cinema”, explica o curador de cinema do Cine Teatro, Diego Baraldi.

A Mostra Vitrine Filmes é realizada pelo Cine Teatro Cuiabá, Associação Cultural Cena Onze, Governo do Estado de Mato Grosso, Cineclube Coxiponés e Procev/UFMT.

Serviço: Os filmes são exibidos às terças-feiras, 19h30, no Cine Teatro Cuiabá. A entrada custa R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia), uma taxa de contribuição para manutenção do Cine Teatro Cuiabá.

Programação

15/01 – Intimidade entre estranhos

José Alvarenga Jr. /2018/ Brasil/Drama/111’

Maria muda-se temporariamente para o Rio para estar perto de Pedro, seu marido, que está atuando numa série para TV. Longe dos amigos e do trabalho, Maria sente-se distante também de Pedro, que passa o dia nas gravações. Sua solidão tem um observador fiel: Horácio, um jovem introspectivo, síndico e dono de praticamente todo o prédio onde mora o casal. A relação entre Maria e Horácio começa cheia de atritos, mas, aos poucos, as divergências entre os dois são substituídas por uma aproximação que traz um mundo completamente novo aos dois, do qual Pedro não faz parte.

22/01 – A luta do século

Douglas Duarte/2018/Brasil/documentário/142’

Retrato da democracia brasileira em um momento frágil de polarização política no Congresso Nacional, acompanhada durante quatro meses por uma equipe de filmagem. Processos que permitem cerca de 600 pessoas influenciar nas decisões do país, legisladores corruptos que se transformam em delatores, uma presidente que defende seu mandato com um pedaço de papel e falcões que traçam sua subida ao poder enquanto multidões cantam e protestam.

05/02 – Zama

Lucrecia Martel/2017/Argentina, Brasil, Espanha, França, México, Portugal, Estados Unidos/ ficção/1h55’

Zama, um oficial da coroa Espanhola, nascido na América do Sul, aguarda por uma carta do rei outorgando-lhe a transferência da cidade em que se encontra estagnado para um lugar melhor. Sua situação é delicada. Ele deve garantir que nada ofusque sua transferência. Zama é forçado a aceitar, submisso, cada tarefa a ele encomendada pelos sucessivos governadores que vão e que vêm enquanto ele é deixado para trás. Passam-se os anos e a carta do rei nunca chega. Quando Zama percebe que tudo está perdido, junta-se a um grupo de soldados que sai em busca de um perigoso bandido.

12/02 – Los Territorios

Ivan Granovsky/2017/Brasil-Argentina /Doc-Ficção/90’

Depois do ataque ao jornal Charlie Hebdo em Paris, Ivan, o filho fútil de um importante jornalista argentino, embarca em uma jornada perseguindo diferentes eventos e conflitos geopolíticos ao redor do mundo. No entanto, encontrar os acontecimentos na linha de frente é uma tarefa árdua. E ainda mais difícil do que se tornar um correspondente de guerra é marcar as fronteiras entre sua vida, o egocentrismo que o guia, seu pai e os conflitos globais da atualidade.

19/02 – Paulistas

Daniel Nolasco/2017/Brasil/documentário /76′

Paulistas e Soledade são duas regiões rurais localizadas no sul de Goiás. No começo da década de noventa o êxodo rural foi intensificado com a expansão da monocultura agrícola e a exploração dos recursos hídricos. Desde 2014, não existem mais jovens morando na região. Estamos em julho, mês de férias. Época em que os filhos visitam a casa dos pais.

26/02 – Diamantino

Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt/2018/Brasil-Portugal-França/Ficção/99’

Diamantino, o maior jogador de futebol do mundo, perde seu talento e encerra sua carreira em desgraça. Em busca de um novo propósito na vida, o ícone internacional embarca numa odisseia delirante, onde ele enfrenta o neofascismo, a crise dos refugiados, mutações genéticas, e a busca pela origem de seu gênio.

Festivais e prêmios

– Vencedor da 57º Semana da Crítica de Cannes – 201843ª Festival de Toronto

– 42ª Mostra de Cinema de São Paulo

– 20º Festival do Rio

12/03 – Tinta Bruta

Filipe Matzembacher e Marcio Reolon/2018/Brasil/drama/118’

Enquanto responde a um processo criminal, Pedro é forçado a lidar com a mudança da irmã para o outro lado do país. Sozinho no escuro do seu quarto, ele dança coberto de tinta neon, enquanto milhares de estranhos o assistem pela webcam.

19/03 – Pela Janela

Caroline Leone/2018/Brasil – Argentina/ficção/84′

O filme conta a história de Rosália (Magali Biff), uma operária de 65 anos que dedicou a vida ao trabalho em um fábrica de reatores da periferia de São Paulo. Ela é demitida, e, deprimida, é consolada pelo irmão José (Cacá Amaral), que resolve levá-la junto com ele em uma viagem de carro até Buenos Aires. Na viagem, Rosália vê pela primeira vez um mundo desconhecido e distante de sua vida cotidiana, começando uma jornada que sutilmente transformará uma parte essencial dela mesma.

Festivais e Prêmios

– 46º International Film Festival Rotterdam 2017 – Seção Bright Future – Prêmio FIPRESCI (Prêmio da Crítica Internacional)

– Habana Films Festival – Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano – Prêmio de Contribuição Artística

– 45º Festival de Gramado – Competição Oficial

– 41ª Mostra Internacional de São Paulo

– Panorama Internacional Coisa de Cinema – Melhor Filme

– X Janela Internacional de Recife

– Festival East West Russia 2017

– Malatya IFF (Turquia) – International Competition Films

– 12º Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro – Melhor atriz pra Magali Biff, Melhor ator coadjuvante para Cacá Amaral e Melhor Som

26/03 – Benzinho

Gustavo Pizzi/2018/Brasil-Uruguai/Ficção/97′

Irene (Karine Teles) mora com o marido Klaus (Otávio Müller) e seus quatro filhos. Ela está terminando os estudos enquanto se desdobra para complementar a renda da casa e ajudar a irmã Sônia (Adriana Esteves). Mas quando seu primogênito Fernando (Konstantinos Sarris) é convidado para jogar handebol na Alemanha, ela terá poucos dias para superar a ansiedade e ganhar forças antes de mandar seu filho para o mundo.

Festivais e premiações

– Festival Sundance, 2018 – Seleção Oficial

– Festival de Roterdã, 2018 – Mostra Voices

– Festival de Gramado, 2018 – Première Brasileira

– Festival de Málaga – prêmio de Melhor Filme pelo júri e pela crítica

– Festival de Cinema Luso-brasileiro de Santa Maria da Feira – Melhor Filme pelo júri

