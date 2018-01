‘Cidade Verde’ Malheiros direciona Emenda Impositiva à Preservação Ambiental da Capital

O Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá vereador Justino Malheiros (PV) direciona parte de sua emenda à preservação do meio ambiente. A verba será destinada a três projetos, Horto Florestal, Hospital Beneficente Santa Helena e ao 3º andar do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Segundo Malheiros se preocupar com a saúde pública e a qualidade de vida é o principal dever de um parlamentar, portando, constituiu o projeto de preservação e conversão ambiental no Parque Horto Florestal conhecido popularmente como Parque Tote Garcia, localizado às margens do Rio Coxipó.

A verba no valor de R$100.00,00 será designada a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. “A nossa cidade verde necessita de uma área que faz jus a sua alcunha. O Parque é um espaço que traz qualidade de vida aos cidadãos que gostam de realizar atividade físicas na natureza. Ao mesmo tempo a população previne o sedentarismo e o estresse e outras doenças oriundas pela ausência de atividade física”, disse o vereador.

Também será realizado reflorestamento e arborização com o objetivo de produzir mudas e sementes. “O espaço verde urbano do Parque Tote Garcia está acessível aos cuiabanos há 35 anos e é de extrema importância o seu funcionamento. Além das atividades de lazer, os cidadãos desenvolvem consciência ambiental e vêem a importância do meio ambiente ao homem”, declarou o Presidente da Câmara.

Além do cuidado com a cidade, Malheiros realizou parceria com alguns vereadores do Partido Verde, entre eles Mário Nadaf, Marcos Veloso e Felipe Wellaton que dividiram o montante de suas emendas no valor de R$ 125.000,00 cada, totalizando R$ 500.000,00. Quantia que será revertida para a 4° ala do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, em assistência médica, equipamentos e mobília hospitalar.

A segunda ação coletiva do Presidente foi com os vereadores Mário Nadaf (PV), Ricardo SAAD (PSDB), Marcos Veloso (PV), Juca do Guaraná Filho (PT do B), Renivaldo Nascimento (PSDB), Adevair Cabral (PSDB) e o Sargento Joelson (PSC) para a manutenção do Hospital Beneficente Santa Helena , na ala do centro cirúrgico, construção, ampliação e equipamentos no valor de R$ 755.000,00.

“Um município que proporciona qualidade de vida, bem estar e lazer a população, ocasiona cidadãos saudáveis, ação que reflete diretamente no sistema de saúde, em nossas emendas impositivas pensamos também em melhorias diretas em áreas criticas da saúde”, finalizou o Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá.