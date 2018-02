Ciclo de palestras gratuitas sobre comércio eletrônico chega a Brasília

A capital federal inicia, nesta quinta-feira (1º), o Ciclo MPE.net 2018, uma série de palestras que têm como objetivo capacitar empreendedores de micro, pequenas e médias empresas interessados em ter uma loja virtual. A programação completa e as inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas aqui.

O Ciclo MPE.net é realizado pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net), com patrocínio dos Correios. Composta por oito seminários de 45 minutos de duração, a iniciativa apresenta os pilares essenciais da construção de uma empresa on-line: infraestrutura, operação e marketing.

No dia seguinte ao evento, os participantes que assistirem aos seminários poderão acompanhar uma oficina que mostra passo a passo a criação de uma loja virtual.

Além do virtual – O apoio ao Ciclo MPE.net é apenas uma das ações dos Correios para impulsionar as MPEs na atuação do comércio eletrônico. Elas também contam com atendimento em todas as cidades brasileiras por meio de uma rede com mais de 8 mil agências, opções de envio econômico e expresso, logística reversa, ferramentas tecnológicas gratuitas para integração de sistemas, preparação e gestão das postagens, e uma solução de logística completa para e-commerce.

Serviço

Ciclo MPE 2018 – Brasília (DF)

Quando: 1º/3/2018

Horário: 8h às 18h

Local: Auditório do edifício-sede dos Correios (SBN quadra 1 bloco A)

Assessoria

