CIB realiza o primeiro encontro com os municípios da região cultural norte II do Estado

Aconteceu no ultimo dia 15 de agosto o primeiro Encontro de Elaboração do Marco Situacional da Cultura desenvolvida nos municípios que compõem a Região Norte II do estado de Mato Grosso. O evento que foi organizado pela CIB – Comissão Intergestora Bipartite, tendo à frente João Latres de Terra Nova e Amanda Scheadler de Nova Guarita, com o objetivo de obter um diagnostico que apresentasse a forma como o setor cultural tem se organizado na região.

De inicio o encontro transcorreu-se sobre a importância do compromisso de se elaborar o CPF da Cultura em cada município, sendo que tal organização, num futuro próximo será considerada como pré-requisito para a os investimentos de recursos financeiro provindo das esferas federais e estaduais.

No evento foi possível saber que absolutamente todos os municípios representados no encontro declararam não ter o CPF – Conselho, Plano e Fundo de Cultura por completo e que considerando a complexidade para tal, precisam de orientações.

O encontro serviu também para que cada município reconhecesse os potenciais culturais e firmar parcerias consideradas importantes entre ambos, ficando decidido que a partir de então os mesmos irão desenvolver suas ações de forma articuladas.

O evento contou com a presença do Secretário Municipal de Educação de Terra Nova Reginaldo Marcolan, Secretário de Administração Municipal Max Alei, Adelar Marcante Presidente da Câmara de Vereadores e Valter Kuhn Prefeito Municipal, ambos em suas falas reconheceram a importância de tal iniciativa se propondo ao compromisso para com a proposta.

Os municípios que tiveram representação no evento foram Novo Mundo, Nova Guarita, Nova Santa Helena, Nova Canaã do norte, Carlinda, Paranaíta, Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte, faltando apenas Colider, Alta Floresta, Nova Monte e Verde e Nova Bandeirante, que em tempo justificaram a ausência.

Assessoria da prefeitura

Twitter: @estrelaguianews