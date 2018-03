Chuva volumosa deixa Vale do Ribeira (São Paulo) em atenção

A passagem de uma frente fria pelo sul do estado de São Paulo intensificou as áreas de instabilidade sobre a região do Vale do Ribeira e do litoral sul paulista. Grandes volumes de chuva foram registrados entre a manhã do desta segunda-feira, 26 de março. Em Iguape, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 92,2 mm no período entre 11 horas do dia 25 e 11 horas de 26 de março. Porém, praticamente toda a chuva (69,2 mm) caiu entre 7 e 9 horas da manhã desta segunda-feira.

Já o CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – registrou de 70 mm a mais de 100 mm acumulados em 24 horas em alguns locais do Vale do Ribeira. Confira o total acumulado em 24 h entre 12h50 do dia 25/3/18 até 12h50 do dia 26/03/18.

As áreas de instabilidade persistem no decorrer desta segunda-feira, 26 de março, e a chuva acumulada continua aumentando. A população deve ficar atenta, pois há potencial para alagamentos.

Nível dos rios sobem

Outra preocupação é com a elevação do nível dos rios . Segundo informações do SAISP (Sistema de Alerta e Inundações de São Paulo), às 9h40 do dia 26 de março, o rio Jacupiranga estava em ” atenção ” com 2,60 metros, e pouco abaixo da cota de “alerta” que é de 2,70 metros.

O rio Ribeira também estava subindo e já estava na cota ” atenção ” com 3,81 metros às 13h20. A cota de alerta é de 4,0 metros.

