Chico Curvo participa da inauguração da entrada do PSM-VG

Na segunda feira dia 27 de março, às 10 horas da manhã, nas dependências do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, contou com presença de várias autoridades como: prefeita Lucimar Campos, secretário de assuntos estratégicos, Jaime Campos, secretário de saúde hoje como titular Diógenes Marcondes, Secretário de governo César Alberto Miranda, presidente da Câmara de vereador Benedito Francisco Curvo.

Alguns dos vereadores estavam presentes como o Líder da prefeita na Câmara, Pedrinho, Fabinho, Sardinha, Ferrinho, Nana, Rogerinho, Dr. Miguel, Dr. Carlos Garcia, Nilo Campos, Gisa Barros, Rodrigo Coelho vice-presidente, Ícaro Reveles, Madureira, Neni Chimarrão, diretor do geral do Pronto Socorro Ney Provenzano, Aluízio, secretário de Educação Silvio Fidelis, secretario de Obras Luiz Celso, secretario de Viação, Obras e Urbanismo, Breno Gomes, dentre outras autoridades.

Para o presidente Chico Curvo, “é um motivo de honra participar dessa inauguração dessa principal entrada do Pronto Socorro, a onde passa todos os problemas de saúde do nosso povo que usam o nosso Pronto Socorro de Várzea Grande, e por estar completando 30 anos de atendimento a nossa população”.

Já o secretário de assuntos estratégicos, Jaime Veríssimo de Campos disse, que desde a sua inauguração em 1998, quando era governador do Estado, deu essa alegria aos munícipes de Várzea Grande e que hoje é uma referencial na saúde dessa cidade. E com o aumento de 10% no atendimento na nossa saúde, saindo de 32%, e indo para o patamar de 42%, isso que faz orgulhar cada cidadão várzea grandense, Frisa Campos.

Com a fala a prefeita Lucimar Sacre de Campos, emocionada em seu discurso, chegou a chorar de alegria, ao ver e participar das melhorias da saúde, renovando o atendimento e os novos leitos para atender com dignidade a família que aqui vem procurar atendimento, além disso, o nosso Pronto Socorro está com uma nova cara, para atender bem a nossa população. Frisou.

Já o novo secretário de Diógenes Marcondes falou: “vou procurar fazer de tudo, para o bom funcionamento do nosso Pronto Socorro, e exigir o melhor atendimento a nossa população, que merece uma saúde de qualidade, com rapidez, e com médicos em todas as áreas, e com remédios”. Pontua Marcondes.

Depois de todas as autoridades terem feito o uso da fala, se deu como encerrada, a presente inauguração da entrada principal do Pronto Socorro Municipal de VG.

Campos Filho

