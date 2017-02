Chanceler da Turquia visita Argentina e se aproxima da América Latina

O chanceler da Turquia, Mevlüt Çavuşoğlu, se reuniu nesta segunda-feira com sua colega argentina, Susana Malcorra, no início de uma viagem que inclui Paraguai, República Dominicana e México, e que reflete uma tentativa de aproximação com a América Latina.

“Ao início de minha viagem pelos países amigos da América Latina e Caribe é um prazer mencionar que nosso diálogo e cooperação política, econômica e cultural se fortalecem cada dia mais”, escreveu o chanceler turco em uma coluna publicada nesta segunda-feira no jornal Clarín.

Çavuşoğlu iniciou nesta segunda-feira sua visita oficial, a primeira em 20 anos de um chanceler turco, com flores antes de se reunir com a chanceler argentina no Palácio San Martín, sede do ministério de Relações Exteriores.