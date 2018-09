A 7ª edição do Univag Solidário, ação social promovida pelo Univag- Centro Universitário de Várzea Grande, será realizada no dia 22 de setembro (sábado). Serão oferecidos gratuitamente à população atendimentos de saúde, educação, orientação jurídica, cidadania, empreendedorismo, cultura, além de reunir diversas instituições parceiras. O evento acontece das 08h às 12h, no Bloco D e Clínica Integrada do Univag, no campus da instituição, em Várzea Grande.

O objetivo da campanha é promover em um dia uma amostra dos projetos e ações socialmente responsáveis, Centro Universitário de Várzea Grande realiza 7ª edição do Univag Solidário.

que são desenvolvidos ao longo do ano no Univag, através da integração entre professores, alunos e comunidade em torno da instituição. Todos os cursos oferecidos pelo Univag irão participar.

Segundo o vice-reitor, professor Flávio Foguel, o Univag Solidário proporciona ao acadêmico da instituição um momento de interação com a população, colocando em prática tudo o que aprendem em sala de aula. “A intenção do evento é promover a responsabilidade social voltada à cidadania dentro da relação entre a comunidade acadêmica e o público externo”, ressalta.

O Univag realiza o evento com o apoio do CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, SINE-MT, PROCON – MT, INSS, TCE -Tribunal de Contas do Estado, Ticomia Formaturas, WebFlávia, Café Brasileiro, Livraria Janina, DDMAT Dedetização, Chama Gás, Gráfica Ligraf, Dinâmico Comunicação Visual, Gráfica Print, Pantanal Filmes, Arthur Passos, Vapormec, Posto Prime Energia – Bela Vista, Excelência Medicina e Segurança do Trabalho, Extincenter Extintores, SPA Engenharia de Incêndio, Conforpés, Instituto Embelleze, Água Lebrinha, Corpo de Bombeiro, BOPE – Batalhão de Operações Policiais Especiais, Batalhão de Proteção Ambiental, Cavalaria – Regimento de Policiamento Montado, Academia de Polícia Costa Verde, Guarda Municipal de Várzea Grande e Marajá.

Confira abaixo alguns dos serviços oferecidos gratuitamente à população:

-Atendimentos médicos;

-Aferição de pressão, testes de glicemia e tipagem sanguínea;

-Avaliação nutricional e oficina de alimentação saudável;

-Cadastro de empregos e intermediação de vagas;

-Cartão do SUS – Confecção e entrega imediata de cartão do SUS plastificado;

-Design de sobrancelha, massagem, esmaltação de unhas, corte de cabelo;

-Diagnóstico e prevenção de Câncer de Boca;

-Doação de livros;

-Exames laboratoriais de Hemograma completo e urina;

-Oficina de Sanduba para crianças;

-Jogos Interativos;

-Orientação jurídica;

-Testes rápidos de HIV, Hepatite C, Hepatite B e Sífilis;

-Triagem e orientação fonoaudiológica.

Assessoria Univag

