Centro Esportivo e de Lazer Jonas Pinheiro é entregue à população

Com o objetivo de fomentar a integração social e fortalecer o regate do esporte amador na região Oeste, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, inaugurou nesta segunda-feira (01), o Centro Esportivo e de Lazer Senador Jonas Pinheiro, o “Pinheirão”. Com mais de 10 mil metros quadrados, a área está situada na Avenida Oito de Abril, no bairro Jardim Cuiabá, e foi projetada para atender um público diversificado.

O espaço conta com campo de futebol, quadra de areia, academia ao ar livre, ambiente para food truck e um playground, incluindo equipamento exclusivo para pessoas com deficiência (PcD). Além disso, possui ainda vagas de estacionamento nas quatro extremidades, iluminação de LED, vestiário para equipes esportivas e banheiro público. O local também recebeu um completo trabalho de jardinagem e paisagismo.

A solenidade de entrega foi marcada por muita emoção por parte dos amigos e familiares do homenageado, que dá nome ao novo centro de lazer. Em seu discurso, o prefeito lembrou de sua trajetória junto a Jonas Pinheiro, com o qual começou a dar seus primeiros passos na política. Com apenas 18 anos, foi convidado pelo então deputado federal para ser assessor, em Brasília. Em 1986, trabalhou ainda como coordenador da campanha de reeleição de Jonas.

“Essa é uma obra especial, que vai mudar o modo de vida da população dessa região. Uma obra dessa magnitude merecia que o homenageado fosse tão grande quanto ela. Jonas era dono de uma humildade incomparável e foi isso que o fez ser uma das autoridades mais respeitadas na política do país. Ele sempre foi meu maior incentivador, amigo e companheiro. Eu queria que Jonas estivesse aqui para ele ver que o pupilo dele, a pessoa em quem ele tanto confiou e tanto ajudou está dando certo e continua trabalhando por uma Cuiabá melhor”, destacou o prefeito.

A esposa do ex-parlamentar mato-grossense, a ex-deputada federal Celcita Pinheiro, lembrou que o por muitos anos, Jonas foi morador da região, tendo sua residência situada na Avenida Senador Metelo. “Agradeço em nome da nossa família por essa homenagem ao Jonas. Essa homenagem parece algo pequeno, mas é feita de coração. Esse espaço está à cara dele, com todos essa diversidade de opções de diversão”, disse.

O secretário de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, lembrou que a edificação do Centro Esportivo e de Lazer é fruto de um trabalho integrado. Segundo Stopa, além de reforçar a parceria entre o Executivo e Legislativo, a obra demonstra o total alinhamento entre as secretarias municipais para ofertar uma melhor qualidade de vida ao cidadão.

“Tudo isso é fruto de um trabalho em conjunto em prol de um bem maior. Contamos com a parceria da Câmara Municipal, por meio do ex-vereador e atual deputado estadual Paulo Araújo e também do vereador Dr. Xavier. Também fizemos um trabalho de parceria, unindo as Pastas de Serviços Urbanos, Meio Ambiente e Obras Públicas. Agora finalizamos esse processo, entregando a obra para população e sua administração para a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo”, explicou Stopa.

O NOME

Centro Esportivo e de Lazer Senador Jonas Pinheiro, o “Pinheirão”, homenageia o ex-parlamentar mato-grossense falecido em 19 de fevereiro de 2008. Nascido em 22 de janeiro de 1941, Jonas era formado em medicina pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e foi deputado federal por três mandatos consecutivos (1983-1987, 1987-1991, 1991-1995).

Estava em seu segundo mandato como senador federal (1995-2003, 2003-2008) quando faleceu, deixando a esposa Celcita Pinheiro e os filhos Giorgio Pinheiro da Silva e Giani Antonia Pinheiro de Moraes.

PRESENTES NA INAUGURAÇÃO

Participaram da inauguração, primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o deputado estadual Paulo Araújo, o deputado estadual Doutor João, a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, e o ex-governador Júlio Campos.

A Câmara Municipal esteve representada pelos vereadores Misael Galvão (Presidente da Câmara Municipal), Dr. Xavier, Marcos Veloso, Mario Nadaf, Clebinho Borges, Renivaldo Nascimento, Luis Claudio, Orivaldo da Farmácia e Vinicyus Hugueney.

Participaram também os secretários municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Juares Samaniego, de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues, de Planejamento, Zito Adrien, de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo, e dos 300 Anos, Cely Almeida.

