Central dos Sindicatos realiza seminário sobre políticas que prejudicam o serviço público

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 241, Projeto de Lei Complementar (PLC) 257, Dívida Pública e a Reforma da Previdência e seus reflexos para os servidores, será tema de seminário no próximo quarta-feira (9), a partir das 8h, no auditório do Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso.

O evento é promovido pela Central dos Sindicatos Brasileiros em Mato Grosso (CSB), em parceria com apoio Fórum Sindical, composto pelas 32 entidades, entre elas o Sindicato dos Profissionais da Área Meio do Poder Executivo do Estado (SINPAIG).

A ideia é debater os projetos que estão em tramitação no âmbito federal para minimizar gastos públicos, mas que não têm a abrangência da sociedade e o quanto vão afetar de forma negativa a economia e a qualidade dos serviços públicos em todo o país.

Para o coordenador-geral da CSB/MT, Antônio Wagner Oliveira o público-alvo são os servidores públicos e os dirigentes sindicais e os representantes de movimentos sociais. Uma forma de juntar forças, assim impedindo a implementação dessas mudanças a sociedade por meio desmazelo do serviço público e da falta de investimentos em áreas prioritárias, que envolvem a qualidade de vida da população.

A vice-presidente nacional da CSB que também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário, Pecuário e Florestal do Estado de Mato Grosso (Sintap), Diany Dias.

Programação

Das 8 às 12h e das 13h30 às 17h, palestras do professor-doutor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), José Menezes e pelo vice-presidente de Políticas de Classe da Associação Nacional de Auditores Fiscais da Receita Federal, Florêncio Martins de Sá Neto. O direcionamento será para um público composto por servidores. Já no período da tarde, para sindicalistas e atores sociais. São 250 vagas, contando com certificado de participação.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no dia evento no local ou antecipadamente na sede do Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo (Sinpaig), localizada à Rua Emanoel João Maciel Júnior, nº 10 – Bairro: Morada do Ouro (Setor Oeste) – Cuiabá – MT.

