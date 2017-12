Central de Flagrantes de Várzea Grande começa a atender em novo endereço

Com média de dez flagrantes lavrados a cada 24 horas, a Central de Flagrantes da Polícia Judiciária Civil de Várzea Grande passou a funcionar no prédio da 2ª Delegacia de Polícia, localizada na Avenida 31 de março, s/n°, no Bairro Parque do Lago. O prédio passou por reforma e foi entregue aos servidores plantonistas, na noite de quinta-feira (30.11).

Neste ano, na Central de Várzea Grande foram lavrados 1.477 autos de prisão em flagrante, com 1.634 presos; confeccionados 1.069 termos circunstanciados de ocorrências (TCO); 201 boletins circunstanciados para fatos envolvendo menores de idade e cumpridos 128 mandados de prisão.

A delegada regional de Várzea Grande, Daniela Silveira Maidel, disse que a estrutura do plantão funcionava há 8 anos no mesmo local, na Avenida Filinto Muller, nº.147, Centro de Várzea Grande, e já não suportavam mais o movimento. “Várzea Grande cresceu em número de habitantes, e, infelizmente, nas demandas criminais. O local onde funcionava o plantão não era adequado. Aqui temos uma estrutura melhor para a Polícia Civil, cartórios climatizados, estacionamento e segurança, que foi bastante observada. As instalações da Polícia Militar também estão mais adequadas”, afirmou.

No prédio antigo, próximo ao aeroporto, continuará em funcionamento a Central de Ocorrências, que vai atender a população 24 horas, para o registro de boletins de ocorrências, de todas as naturezas, assim como acontece em Cuiabá.

“Tivemos uma pequena mudança. Nesse prédio do Parque do Lago serão lavrados somente os autos de prisão em flagrantes. Quando a população quiser registrar boletins de ocorrências devem se deslocar até Central de Ocorrências, na 1ª Delegacia, em frente ao shopping de Várzea Grande”, explicou à regional.

A 2ª Delegacia do Parque do Lago recebeu adequações para a instalação do Plantão, com salas para os cartórios da equipe do plantão, sala reservada para as vítimas vulneráveis (criança, mulher e idoso), pintura nas cores padronizadas da Polícia Civil e outros reparos.

Representando o secretário de Segurança Pública, Gustavo Garcia Francisco, o secretário Executivo de Segurança Pública, Luiz Gustavo Tarraf Caran, elogiou o resultado da reforma do prédio feita com aplicação baixa de recurso. “É uma satisfação para a secretária ver esse resultado.

Toda a reforma foi realizada por meio de doações, parcerias com a Prefeitura de Várzea Grande, a Secretária de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), recursos da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e Polícia Judiciária Civil, gerenciado pela Diretoria de Execução Estratégica (DEE).

“Nesse momento de dificuldade financeira, é uma grande satisfação trazermos essa unidade para esse endereço. Neste ano conseguimos entregar outros prédios, a Defron e a Delegacia de Defesa da Mulher de Várzea Grande, são exemplos dos esforços da Polícia Civil para ofertar ambiente de trabalho digno aos nossos policiais e atendimento humanizado aos cidadãos”, afirmou o delegado geral da Polícia Civil, Fernando Vasco Spinelli Pigozzi.

O diretor metropolitano, Anderson Veiga, disse que a mudança de endereço da Central de Flagrantes de Várzea Grande representa uma grande conquista. “Para os policiais e ao público de modo geral de Várzea Grande. Essa é a melhor estrutura que podemos entregar. Isso tudo foi graças ao trabalho de servidores, de pessoas abnegadas que contribuíram enormemente para que esse prédio fosse finalizado”, disse.

Participaram da visita as novas instalações da Central de Flagrantes os diretores da Polícia Judiciária Civil, representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Politec e Detran, delegados, investigadores e escrivães das Regionais de Cuiabá e Várzea Grande.

