Centenária, UCBVET Saúde Animal projeta crescimento de 15%

A UCBVET Saúde Animal, indústria brasileira de medicamentos veterinários que completa 100 anos em 2017, projeta crescer mais de 15% neste ano. Isso representará um salto de quase R$ 12 milhões no faturamento, passando dos R$ 80 milhões alcançados, em 2016, para R$ 92 milhões. O resultado é ainda melhor do que o observado no ano anterior, quando, mesmo em um período de estagnação econômica e baixo crescimento no mercado de saúde animal, a empresa experimentou um crescimento de 9%.

Presente em todo o território nacional e em três países da América Latina, três da América Central e dois da África, a UCBVET possui atualmente em seu portfólio 57 produtos, em 106 apresentações, destinados ao tratamento de animais de companhia (cães e gatos) e de produção (bovinos, suínos, ovinos, caprinos, equinos e aves).

O mercado de medicamentos para pets, setor que tem passado incólume à crise, registrou um aumento de 7,9% em 2016, enquanto a UCBVET cresceu duas vezes mais: 18,51%.

E, na área de saúde para ruminantes, não foi diferente. O crescimento da empresa foi de 9,5%, nove vezes maior que o do segmento, que foi de 1,16% no ano passado.

Para o diretor comercial da empresa, Nilton Martini, as mudanças internas e estruturais que aconteceram nos últimos anos prepararam a UCBVET para o seu momento atual, que inclui um planejamento estratégico com ações que estimulam a inovação e a evolução da linha de produtos, além da constante capacitação das equipes.

“Entre os anos de 2008 e 2016, a UCBVET fez inúmeros investimentos e o número de colaboradores evoluiu de 97 para 306”, afirma Martini.

Ele cita a reestruturação promovida em 2014, que atualizou o nome, a logomarca e o design de embalagens dos produtos, e a parceria firmada, em 2016, com a holding de pesquisas americana ReproGen, que resultou no nascimento da joint venture GlobalGen vet science, como marcos importantes recentes.

“A empresa se aliou a dois dos maiores pesquisadores em reprodução animal do mundo, Dr. Milo Wiltibank e Dr. Richard Pursley, criadores da técnica da Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF). Assim, a GlobalGen nasce com a missão de oferecer ao mercado nacional e internacional inovação, praticidade e tecnologia, com a máxima competência que já faz parte de seu DNA”, explica Nilton Martini.

As novidades para este ano são os investimentos na Universidade UCBVET com o lançamento de uma plataforma EAD, que permitirá a capacitação e a reciclagem de todos os representantes de vendas. E, também, a finalização dos novos layouts de embalagens de todos os produtos, projeto iniciado em 2015, que permitiu um novo posicionamento no mercado devido a um novo conceito técnico, dinâmico e moderno.

Sobre a UCBVET Saúde Animal

Fundada em 1917 com o nome de Uzinas Chimicas Brasileiras (UCB), a UCBVET é uma das indústrias de medicamentos veterinários nacionais mais tradicionais e atuantes no setor. Posiciona-se entre as 15 empresas farmacêuticas do País com maior faturamento, de acordo com os dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan). A empresa nasceu em Jaboticabal (SP), quando seu criador, João Brunini, formulava os primeiros medicamentos com foco no tratamento, com respeito e paixão pelos animais.

