CDL Cuiabá pede ajuda a população para doação de sangue a três pessoas

Três pessoas, sendo dois homens adultos e uma mulher idosa, seguem internados em Unidades de Terapias Intensivas (UTI) de Cuiabá, em estado grave, precisando de doações.

Nadir Pereira da Silva, está internada na UTI do Hospital Sotrauma, e as doações devem ser agendadas em nome dela pelo número (65) 3621-2031 e realizadas no Hospital do Câncer, das 07 às 19h, localizado na Avenida do CPA, número5500. Segundo informações médicas, Nadir precisa de reposição de plaquetas, uma vez que uma pessoa normal possui no sangue aproximadamente 150 milhões de plaquetas e Nadir está com 7 milhões.

Também precisando de doações de qualquer típo sanguíneo, Anacleto Giraldelli Bezerra Neto, de 28 anos, filho do deputado estadual Oscar Bezerra, foi vítima de um acidente ocorrido no último sábado (27.05), na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, e segue internado na UTI do Hospital Santa Rosa.

Segundo boletim médico, a vítima sofreu trauma abdominal e cerebral e já passou por cirurgias. As doações estão sendo feitas em seu nome, no Hemosan – Centro de Hematologia e Hemoterapia, localizado na Avenida Presidente Marques, 23, bairro Araés (próximo ao Hospital Beneficente Santa Helena), das 07h às 17h.

No Hemosan também estão sendo realizadas as doações para Sebastião Rita Barros da Costa. Para doar, basta apenas citar o nome da pessoa que deseja ser atendida.

“Estamos mobilizando todos os funcionários da CDL Cuiabá para fazer essa doação. Precisamos expandir essa compreensão e doar sangue de forma regular, voluntária e solidária. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas”, comenta o presidente da CDL Cuiabá, Nelson Soares Júnior.

Assessoria de Imprensa CDL Cuiabá

Twitter: @estrelaguianews