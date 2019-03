CDL Cuiabá lastima perda de empresário da Capital

Publicado por: Rosano Almeida

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá) através do presidente Nelson Soares Junior, lamenta profundamente a morte do empresário Sango Kuramoti, que marcou sua trajetória de sucesso no Estado criando o grupo Trescinco, em 1972.

O empresário, apesar de não ser natural do Estado, tornou-se cidadão cuiabano e mato-grossense.

Sango Kuramoti morreu na madrugada desta quarta-feira (06.03), aos 84 anos de idade, vitima de infarto. Ele deixa familiares, amigos e um grande legado de dedicação ao trabalho e de amor ao próximo.

“O Sango Kuramoti foi um grande exemplo de como empreender e de como crescer como empresário no Brasil com honestidade e caráter. Com certeza é uma pessoa que deixará saudades e que marcará para sempre o meio empresarial com sua trajetória de sucesso. Aos familiares e amigos os nossos mais profundos sentimentos”, disse o presidente da CDL Cuiabá, Nelson Soares Junior.

