CDL Cuiabá destaca a importância de se valorizar os 300 anos da capital

Cuiabá é mais uma das muitas cidades brasileiras que está prestes há completar 300 anos. É uma data histórica e significativa para todos que nasceram nessa terra e para os pioneiros que aqui chegaram, se instalaram, construíram suas vidas, seus negócios, suas famílias e que principalmente, viram a capital mato-grossense se transformar em uma grande potência em diversas áreas, além de se destacar no cenário nacional pela cultura forte e característica da sua gente, que com uma linguagem própria, pela sua receptividade e simpatia inigualáveis, encantam a todos que por aqui chegam ou simplesmente passam.

Contar a história de uma cidade, de um povo que possui muitas riquezas de detalhes não é tarefa fácil, pois nada pode ser esquecido. Diante disso e com a preocupação de realmente transformar a data em uma comemoração especial, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB),encaminhou à Câmara de Vereadores, o qual foi aprovado pela maioria dos parlamentares municipais, um projeto de lei que cria uma secretaria específica para planejar, acompanhar e captar recursos para obras, serviços e eventos voltados ao aniversário de 300 anos da Capital.

Para a Câmara de Dirigentes e Lojistas (CDL) de Cuiabá, o momento é de precaução quando se fala em investimentos e aumento de custos, já que o País vive uma crise financeira e que atinge todas as esferas, porém, os 300 anos de Cuiabá devem ficar marcados na sua história, diante da importância dessa data para o seu povo.

“A gente espera que a secretaria criada realmente cumpra a sua função contribuindo com essa data histórica para os cuiabanos natos e os de coração, como nós, que amamos essa cidade e que a adotamos como nossa já que estamos aqui há algumas décadas. Também esperamos que os trabalhos dessa pasta sejam feitos com o máximo de racionalidade de custo possíveis, diante do momento de crise política e econômica, que não só Mato Grosso, mas o Brasil enfrenta”, afirmou o vice-presidente institucional da CDL Cuiabá, Paulo Gasparoto.

O vice-presidente da CDL Cuiabá destaca ainda, que as obras que devem ser implantadas através da secretaria, venham de fato a atender as principais necessidades do cidadão.

“Para nós da CDL Cuiabá, que representamos grande parte dos empresários da capital, acreditamos e esperamos que essas obras venham de encontro a atender principalmente as classes menos favorecidas com lazer, cultura, entretenimento, bem-estar, e mais qualidade de vida, esse é o nosso desejo com a criação dessa secretaria, por isso aproveitamos também para cumprimentar o prefeito Emanuel Pinheiro pela inciativa”, finalizou Gasparoto.

