CDL Cuiabá alerta para golpes de negociação de dívidas em redes sociais

O golpe “Limpe seu nome e aumente sua pontuação de Score” não é novo na internet, mas ultimamente tem acontecido com frequência nas redes sociais. Antigamente o golpe era aplicado através dos e-mails mal intencionados, agora as redes sociais, como Facebook, Twitter, entre outros, são os principais alvos.

“A promessa chega via e-mail ou aparecem vários anúncios nas redes sociais, onde o remetente e/ou o administrador dolink garante limpar o nome sujo da pessoa ou o CNPJ em um prazo curto de tempo por um valor acessível. E ainda, promete aumentar a pontuação do Score de Crédito, que é o resultado dos hábitos de pagamento e relacionamento do cidadão com o mercado de crédito, onde gera uma pontuação de 0 a 1000”, explica o superintendente da CDL Cuiabá, Fábio Granja.

Granja afirma ser impossível a realização dessa operação por um “funcionário do SPC ou Serasa” por esse tipo de contato e alerta a população que isso não passa de um golpe. “Não existe outra maneira de tirar o nome de bancos de dados como o SPC, se não pagando ou negociando a dívida diretamente com a empresa onde há a pendência ou com um representante legal”.

O setor jurídico da entidade, representado pelo Dr. Otacílio Peron, também se pronunciou e explicou que só existem duas formas de se limpar o nome. “Procurar a CDL Cuiabá, pedindo um extrato e em seguida procurar a empresa credora para regularizar a dívida, se realmente existe a inadimplência. Caso a empresa não queira regularizar a situação, alegando que a dívida existe, o outro caminho é judicial”.

Para Peron, a recomendação é procurar a empresa que registrou seu nome para negociar, que com certeza encontrarão um caminho muito mais rápido para a solução do problema.

“Não entre nesta fria que está estampada em mídias, pois é mais um golpe que está sendo aplicado em pessoas do bem”, finalizou.

Abaixo segue o modelo de conversa utilizado pelo golpista após publicação de anúncio.

***

Sim, limpamos tudo, excluindo totalmente as dívidas em apenas 24 horas, independente do tamanho através de acesso root online Tanto cheques quanto protestos, cartões, lojas ou bancos.

O valor cobrado é apenas 200,00 reais para cada CPF limpos. Os débitos não voltam mais, vai voltar a conseguir créditos e financiamentos.

Aumentamos a pontuação do Score para 1.000 pontos, facilitando assim para aprovação de créditos. O valor é apenas 100,00 e fica pronto no mesmo dia. Limpeza + Score fica 300,00.

CDL Cuiabá

Twitter: @estrelaguianews