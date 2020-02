Casos suspeitos de coronavírus no Brasil caem para três

O novo coronavírus que infectou mais de 71 mil pessoas em diferentes países ainda não chegou ao Brasil. Até agora, 45 casos suspeitos foram descartados e, segundo o Ministério da Saúde, apenas 3 pacientes estão sendo monitorados no momento. Dois pacientes são de São Paulo e um do Rio Grande do Sul.

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde informou que não pretende reduzir as ações de combate ao coronavírus até o inverno, quando aumentam os casos de doenças respiratórias.

Epidemia controlada

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que a epidemia de Covid-19, infecção provocada pelo novo coronavírus, foi controlada fora da China.

A doença provoca febre e problemas respiratórios. A incubação do Covid-19 varia entre um e 14 dias. Isso significa que, durante esse período, pessoas infectadas podem não apresentar sintomas e sequer saber que carregam o vírus.

O Covid-19 é transmitido pelas secreções respiratórias. Quando o indivíduo fala ou espirra, ele expele gotículas que contêm o coronavírus que podem passar para outras pessoas. O potencial de doenças respiratórias é muito grande porque a transmissão acontece pelo ar.

Como é definido um caso suspeito do novo coronavírus?

Um caso suspeito é definido quando o paciente possuir o critério clínico de febre acompanhada de sintomas respiratórios e atender uma das três situações: ter viajado nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas para a China ou ter tido contato próximo com um caso suspeito ou confirmado.

