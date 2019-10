Casal é preso pela PM após agressões com panela e socos em Várzea Grande

Publicado por: Rosano Almeida

Um casal foi preso pela Polícia Militar de Várzea Grande após os dois se agredirem durante uma discussão, na noite deste domingo (06.10).

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por moradores e, ao chegarem no local, os policiais encontraram J.A.M. (42 anos) e J.B.D.S. (30) se agredindo dentro de casa. A mulher que está com três meses de gravidez, contou que seu marido a agrediu com um soco. Já o marido disse que sua mulher se apossou de uma panela e o agrediu.

A Polícia Militar identificou que a mulher apresentava escoriações pelos ombros e alegava dores pelo corpo. Já já J.A.M. estava com um ferimento na cabeça. O casal foi conduzido para a Central de Flagrantes.

Serviço

PM-MT