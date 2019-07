Cartão de TODOS arrecadou mais de 154 mil peças para a Campanha do Agasalho

Publicado por: Rosano Almeida

A Campanha do Agasalho do Cartão de TODOS a marca de 154 mil peças arrecadadas este ano. O número de atendimento deve ser, sobretudo, aos esforços de voluntariado da companhia, em especial dos franqueados e gerentes das unidades parceiras do Brasil.

A empresa líder no mercado brasileiro de cartões de desconto, voltada para a saúde primária, a educação eo lazer, superou a marca do ano passado, de 49 mil peças, e o ano retrasado, de 33 mil. A dos anos é o fruto da expansão da empresa, que é um dos maiores do ano. Direcionado às classes C e D, o Cartão de TODOS os participantes, hoje, mais de 2,5 milhões de famílias, o equivalente a 10 milhões de pessoas.

A Campanha do Agasalho do Cartão de Acontecimentos Pessoais contou com o apoio de clínicas e empresas parceiras, em diversas partes do País: Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, entre outras regiões do Nordeste, Norte, Centro Oeste e Sul Em unidades unidades, como as de Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Parnamirim (RN) e Teresina (PI), os doadores que realizaram as provas puderam realizar exames laboratoriais selecionados, a limpeza odontológica e aferição de pressão. “Entendemos que uma empresa deve, ao mesmo tempo, parte e parceira da comunidade”, declara Mara Vilar, vice-presidente da companhia.

Como cinco unidades do Cartão de TODOS que mais arrecadaram na Campanha do Agasalho foram as das regiões da Serra, com cerca de 15.334 peças; do Barreiro – Belo Horizonte (MG), com 5,563 peças; de Uberaba (MG), com 4.005 peças; de Caxias do Sul (RS), com 3.051 peças de Goiânia – Centro Norte (GO), com 3.043 peças.

Sobre o Cartão de TODOS:



O Cartão de TODOS é referência no mercado de cartões de descontos. Criado em 2001 por Altair Vilar, em Ipatinga, MG, uma empresa oferece uma intermediação de descontos entre os usuários do cartão e como empresas parceiras.

The following the card of TODOS our right the savings of maisants 200 suites, leaving the acesso the population to health primary quality, beyond the offer of activities that englobam services voltados à educação and ao lazer.

Uma empresa presente, hoje, mais de 2,5 milhões de famílias, o equivalente a 10 milhões de pessoas. Atualmente, o Cartão de TODOS é aceito em mais de 10.000 estabelecimentos em todo o Brasil.

Assessoria de Imprensa

Twitter: @estrelaguianews