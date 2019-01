Carolina Oliveira que vive na rua foi esfaqueada por dívida de drogas

Por: Rosano Almeida

Mulher de 24 anos, de acordo com informações, a mesma vive de rua, e infelizmente foi vítima de uma tentativa de homicídio, nesta terça-feira (08.01), o ocorrido aconteceu, em Primavera do Leste, que se situa a 239 km de Cuiabá. Caroline Oliveira dos Santos, segundo relato, levou sete facadas e disse à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que o crime teria sido motivado por uma dívida com drogas.

Na UPA daquele município, a vítima informou que o homem, a quem ela devia, a convidou para cometer furto e sendo assim, o ato sendo consuma positivamente, pagaria dívida de drogas, que foi contraída por Carolina. Porém, todavia e entretanto na tentativa de execução do crime, o suposto homem que estava de porte de uma faca escondida na cintura dele, tirou a mesma e acertou a jovem por várias vezes.

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso já identificou o suspeito, mas até o momento o homem não foi preso.

De acordo com informações da equipe médica, que atendeu Carolina, os perfurações foram superficiais e acertaram as costas, o tórax e braços da vítima.

Carolina Oliveira dos Santos continua internada na UPA e o estado de saúde esta normal.

Em tempo;

A reportagem do Portal de Notícias Estrela Guia News, entrou em contato com o CREAS de Primavera do Leste, para saber se a unidade fez abordagem, triagem e tentou retirar do convívio da rua, Caroline Oliveira dos Santos e encaminhar a mesma para uma Unidade de Acolhimento do referido município, porem não consegui nenhuma informação, pois ninguém atendeu o telefone do CREAS.