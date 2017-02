Carolina Ferraz diz que envelhecer é libertador, mas alerta: “No Brasil, ainda somos muito tiranizadas”

Carolina Ferraz completou 49 anos no último dia 25 de janeiro. Em plena forma, a atriz garante que não teme a aproximação dos 50.

Em entrevista ao jornal “O Globo”, a morena falou sobre o lado positivo da passagem do tempo. “Envelhecer está sendo libertador. Talvez não tenha o corpo e o rosto dos 30, mas estou mais madura”, avaliou.

Mãe de duas filhas, Valentina, de 21 anos, e Isabel, de apenas 1 aninho, Carolina Ferraz deixa claro que entende as mudanças em seu corpo. “As coisas vão se compensando. E esse processo não é à toa. Não criei expectativa para o meu envelhecimento diferente da que está acontecendo. Mudei, mas estou bem”, afirmou.

Por outro lado, a atriz lamenta o fato da beleza das mulheres mais maduras não ser valorizado no Brasil como na Europa. “Existe um mercado consumidor para mulheres como eu. Lá fora, isso é uma realidade. No Brasil, ainda somos muito tiranizadas. E de todas as maneiras. Nunca temos a idade certa, o que é uma pena”, concluiu.

