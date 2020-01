Carlos Gomes Bezerra – MDB/MT

Publicado por: Rosano Almeida

Carlos Gomes Bezerra, nasceu no dia 04 de novembro de 1941, na cidade de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. O advogado e político foi reeleito deputado federal no Mato Grosso, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), nas Eleições 2018.

Casado e sem filhos, formou-se em direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Mas preferiu se aventurar na carreira de político. Em 1974 conseguiu nas urnas ser deputado estadual (MT). Em 1982 foi eleito prefeito de Rondonópolis e depois se elegeu governador de Mato Grosso em 1986. Novamente ocupou o cargo de prefeito de Rondonópolis, sendo eleito em 1992. Renunciou ao mandato dois anos mais tarde para se candidatar ao Senado. Foi eleito senador em 1994.

Bezerra já foi deputado federal no Mato Grosso por três oportunidades – todos os mandatos foram pelo MDB. Nas Eleições 2006, foi eleito com 75.365 votos (5,25%). Reelegeu-se nas Eleições 2010 com 90.780 (6,38%). Nas Eleições 2014, continuou no cargo ao obter 95.739 votos (6,58%).

Carlos Bezerra se elegeu deputado federal no Mato Grosso, pela quarta vez consecutiva. Nas Eleições 2018, teve 59.155 votos (3,99%), sendo o quinto melhor votado. Um mês após assumir o cargo, o político pediu licença de 121 dias sob a justificativa de problemas de saúde.

Provisoriamente, entrou o suplente Valtenir Pereira (MDB).

Fonte: O Livre