Capacitação sobre o Siconv será nos dias 3 e 4 de setembro na AMM

Publicado por: Rosano Almeida

O Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal – Siconv será o tema de uma capacitação nos dias 3 e 4 de setembro, na Associação Mato-grossense dos Municípios. A equipe da AMM está mobilizando os municípios para participar do curso, considerado de grande importância para as prefeituras, pois a plataforma on line agrega informações sobre repasses financeiros do Governo Federal aos órgãos públicos. A capacitação será ministrada pelo engenheiro Thiago Oliveira e pela técnica Hellen Santiago, ambos da equipe da AMM.

A capacitação é destinada aos gerentes municipais de convênios e engenheiros dos municípios. O conteúdo programático vai abordar novos conceitos e mudanças na plataforma do Siconv, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, além de uma oficina prática colaborativa, entre outras abordagens.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, destacou a importância da participação dos servidores municipais na capacitação para que possam se inteirar sobre as mudanças no Siconv. Uma das alterações é que toda a parte do projeto de engenharia que antes era enviado em meio físico para a Caixa Econômica, agora passará a ser inserido via sistema. “O projeto básico de engenharia passará a ser inserido on line no sistema e por isso é importante a participação também dos engenheiros dos municípios para que possam ser treinados para atender essa exigência e habilitar os municípios a pleitearem os recursos federais”, assinalou.

A capacitação dos servidores municipais é uma das prioridades da AMM, que este ano é parceira da Confederação Nacional dos Municípios na realização do Programa CNM Qualifica no estado. Desde o início do ano foram realizados nove Seminários de Capacitação, com a abordagem dos seguintes temas inerentes à Gestão Pública Municipal: Incremento de Receitas, Meio Ambiente, Consórcios Públicos, Educação, Gestão em Saúde, Captação de Recursos, Rotinas de Compras, Municipalização do Trânsito e Controle Interno. Cerca de 600 servidores públicos municipais já foram capacitados nos cursos realizados na AMM. O Programa pretende capacitar 6 milhões de servidores públicos e outros municipalistas em todo o país.

Agência de Notícias da AMM