Cão que sobreviveu a incêndios esperou a dona voltar para casa destruída

A gente logo avisa: separe o lenço de papel, porque essa história vai aquecer o seu coração e te fazer chorar muito. Em novembro, incêndios florestais devastadores destruíram parte do estado da Califórnia, nos EUA, matando dezenas de humanos e animais selvagens e domésticos, além de queimar hectares inteiros de vegetação e milhares de casas.

Os incêndios obrigaram parte da população do estado a evacuar suas residências, incluindo celebridades como Lady Gaga e Miley Cyrus. Durante a evacuação das casas, muitos animais foram abandonados, infelizmente, já outros fugiram com medo da agitação e do calor.

Madison e Miguel são dois cães que moravam junto com sua tutora, Andrea Gaylord, em uma casa em Paradise, ao norte do estado. A propriedade da família foi totalmente destruída pelo fogo, e os dois cães se perderam durante a evacuação da região.

Shayla Sullivan, voluntária na área onde ficava a casa de Andrea, disse que inicialmente encontrou um dos animais, Miguel, e conseguiu levá-lo de volta para a família, mas Madison estava com medo e não conseguiu ser resgatado. A protetora de animais deixou comida e água no local até que ela pudesse atraí-lo novamente.

Com medo do cãozinho não voltar mais, Shayla conseguiu encontrar pessoalmente Andrea e pediu uma roupa dela para deixar no local dos destroços, com o intuito de atrair Madison com o cheiro da tutora. O plano deu certo.

Nesta semana, Andrea recebeu autorização para retornar ao local de sua casa destruída, e lá reencontrou o fiel companheiro esperando na frente dos destroços da residência. “Ele ficou para proteger o que sobrou de sua casa e nunca desistiu de seu povo! Estou tão feliz, que estou chorando enquanto escrevo isso! Ele não desistiu das tempestades ou do fogo”, comentou emocionada Shayla.

A organização sem fins lucrativos de resgate de animais, K9 Paw Print Rescue, publicou fotos da ação que conseguiu trazer de volta o amor da família toda. “Eles esperavam e rezavam para que ele estivesse bem. Quando finalmente conseguiram autorização para voltar ao local onde ficava sua casa, Madison estava esperando por eles como se estivesse protegendo sua antiga casa “, disse a ONG em postagem no Facebook.

Que final feliz para Madison, Miguel e toda a família.

MSN

Twitter: @estrelaguianews