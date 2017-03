Canopus sorteia moto para a construção da capela HCanMT

O empresário Marcos Cruz Junior, que está construindo a capela do HCanMT, com o apoio do instituto Canopos e do Grupo Canopus, fez uma ação entre amigos que tinha como prêmio uma moto Honda 125.

O sorteio aconteceu no saguão de entrada, na sexta-feira (24.02). Todo o dinheiro arrecadado com a ação será usado para ajudar na construção da nossa capela.

O HCanMT oferece o serviço de Capelania, para pacientes, acompanhantes e colaboradores, mas não tínhamos um espaço especial para as preces e pedidos. Graças a ação de Marcos, do Instituto Canopus e do Grupo Canopus, o hospital terá esse espaço sagrado e transformador.

