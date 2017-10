Candidatura de Huck empolga empresários em reuniões, diz jornal

São Paulo — A candidatura do apresentador da Rede Globo Luciano Huck tem ganhado corpo nos bastidores, informa o jornal Folha de S.Paulo.

O apresentador, de acordo com a coluna Painel, tem se encontrado com empresários e economistas–e tem empolgado. O assunto ganhou corpo nas últimas semanas após a publicação de um artigo no mesmo jornal paulistano. O apresentador, no entanto, nega a intenção de ingressar na vida política.

De acordo com o Painel, Huck é visto como boa alternativa entre os forasteiros da política–status que já foi ocupado pelo atual prefeito de São Paulo João Doria. O perfil do apresentador agrada por ser liberal economicamente e ser despido de conservadorismo nos costumes.

O jornal ainda destaca que pesquisas teriam mostrado potencial de voto no apresentador na região Nordeste, região que tem apoiado candidatos petistas em eleições presidenciais.

Nas reuniões, Huck não deixa clara a intenção de ser candidato, mas diz querer conhecer alternativas de projetos para o Brasil. O ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga acompanharia Huck em algumas ocasiões, afirma o jornal.

Apesar da cautela, Huck teria afirmado a alguns empresário e economistas o desejo de retribuir o tanto que já recebeu do país, afirma a coluna. De publicitários, teria ouvido que tem apelo entre os mais pobres e que, por conta de sua fama, não teria que começar a campanha antecipadamente.

No texto de sua autoria publicado na Folha, Huck afirmou ter vontade de auxiliar no fomento de uma renovação política no Brasil. “Quero e vou participar deste processo de renovação política no Brasil. E reafirmo que continuo achando que de onde estou, fora do dia a dia da política, minha contribuição pode ser mais efetiva e relevante.”

Exame

Twitter: @estrelaguianews