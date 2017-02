Campo Verde adota novo sistema de contabilidade pública

Nesta quinta-feira (09.01), a Prefeitura de Campo Verde aderiu oficialmente ao novo sistema de contabilidade pública, o Sigesp. A plataforma, que ainda se encontra na fase de testes, contempla subsistemas para as áreas contábeis, administrativas, prestação de contas, gestão de pessoas e tributária, tramitação de processos administrativos, serviços online e portal transparência. O software está sendo desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT).

O presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, foi representado pela coordenadora de Relações Institucionais da AMM, Lieda Rezende Brito, que participou do ato solene de adoção. Ela lembrou que, de acordo com o Termo de Cooperação, após a conclusão do sistema com todas as operacionalidades, o TCE passará a gestão e a manutenção do software, para os através da Associação Mato-grossense dos Municípios. “A AMM assinou um termo de cooperação com o TCE assumindo a responsabilidade pela distribuição às prefeituras e câmaras municipais, gerenciamento, atualização e manutenção corretiva e evolutiva do sistema, com base na legislação aplicável à administração pública”, explicou.

O Sigesp tem como objetivo melhorar a qualidade da gestão pública municipal, uniformizando a sistemática de gestão e encaminhamento de documentos que servem de base para a auditoria e julgamento das contas. Os municípios que receberam o sistema em fase piloto foram Chapada dos Guimarães, Nossa Senhora do Livramento, Campo Verde e Primavera do Leste.

O prefeito de Campo Verde, Fábio Schroeter, agradeceu ao presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, pela atenção com os municípios. Para o gestor, a aproximação na relação entre entes federados e órgão fiscalizador contribuiu principalmente para os pequenos municípios. “Eu mesmo já estou acessando o sistema para me inteirar sobre a nova plataforma e acompanhar o lançamento de informações da gestão municipal”, revelou.

