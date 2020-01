Campo de futebol e academia atenderão a mais de 2 mil famílias

As entregas fazem parte da proposta da gestão, de democratizar áreas para a integração social

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entregou a revitalização do mini estádio do bairro Novo Paraíso, nesta terça-feira (28/01/2020). O campo de futebol atende mais de 2 mil famílias residentes na comunidade, de mais de 30 anos. Lá, foi criado espaço adequado para a prática de atividades esportivas e de lazer.

De acordo com Pinheiro, as entregas fazem parte da proposta da gestão, de democratizar áreas para a integração social. “Estou trazendo este conceito de qualidade de vida para os bairros. Quanto mais carente a região, mais estarei entregando essas obras que melhoram a qualidade de vida da população.”

Na ocasião, o presidente do bairro, José Peixoto, contou que os moradores sofriam com a falta de local para prática de esportes e lazer. “Agradeço àqueles que se empenham pelo desenvolvimento da comunidade, lembrando sempre dos representantes que lutaram por estes avanços, cada um fazendo um pouco.”

O titular da Secretaria de Serviços Urbanos, José Roberto Stopa, explicou que foram realizados trabalhos de instalação de bancos e lixeiras, construção de alambrado, colocação de novas traves e redes, pintura, e edificação de uma academia ao ar livre com diferentes equipamentos.

“Além disso, a iluminação do campo foi totalmente melhorada. Para isso, foram instalados três postes em cada lado do mini estádio, todos com refletores de LED, seguindo os moldes do que já vem sendo feito em outros bairros”, disse.

A Prefeitura tem expandido o número de espaços como este por todas as regiões da cidade, alcançando pessoas que outrora se viam excluídas desse tipo de benefício. Desde sua implantação, em 2017, o projeto já resultou na criação de mais de 50 praças, dois parques municipais, e outras áreas de recreação.

“Queremos trazer mais projetos, investindo mais na comunidade, dando alegria pra esta gurizada, sossego para a velhice e tranquilidade para os pais e mães. Sabemos que não é todo dia que dá para pagar para ir ao Parque das Águas, ao Mãe Bonifácia. Por estamos dando mais atenção aos bairros afastados do centro”, concluiu Pinheiro.

Também participaram da entrega o secretário adjunto de relações comunitária, Jonail da Costa, os vereadores Misael Galvão, Marcos Veloso, além de representantes da comunidade e de outros bairros da Capital.

