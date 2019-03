Campeonato sub-23 testa pista de atletismo com padrão internacional em Mato Grosso

Publicado por: Rosano Almeida

Nos dias 02 e 03 de março foi realizado o campeonato estadual sub-23 de atletismo, na pista de atletismo do Centro Oficial de Treinamento (COT) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá.

O evento será um marco em Mato Grosso para a história do esporte, que deu origem aos Jogos Olímpicos. Com a liberação da pista de corrida do COT, esta será a primeira competição realizada no Estado com estrutura de padrão internacional, confeccionada em material emborrachado. O campeonato estadual também dá início ao calendário de competições do atletismo em 2019.

Para o presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso, o professor Tomires Campos Lopes, a realização da Campeonato na pista da UFMT enriquece o trabalho de treinadores e atletas.

“O Estado possui profissionais consagrados que estão entre os melhores do Brasil e da América do Sul, que fazem o atletismo acontecer em diversas cidades mato-grossenses. A inauguração dessa pista vai potencializar ainda mais a qualidade da modalidade, pois possibilita que os atletas sejam testados nas mesmas condições de outros centros, evita investimentos em deslocamentos e aprimora os estudos acadêmicos em regime de extensão com a comunidade”, explica Tomires. “Temos também agora a capacidade para sediar eventos dessa natureza em nosso território”, conclui.

No campeonato estadual sub-23 realizado neste fim de semana, os atletas competiram em provas de 200, 400, 800 e 5 mil metros, arremesso de peso, salto em distância, salto em altura, corrida com barreiras, dentre outras.

A competição tem o apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) que busca uma reaproximação com a Federação Mato-grossense de Atletismo para o fortalecimento do esporte no Estado.

“Comemoramos juntos essa importante aquisição para o atletismo estadual. O material da pista é o mesmo utilizado nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, é um sonho imensurável para quem vive e faz a gestão do esporte”, descreve o secretário adjunto de Esporte e Lazer, Jefferson Neves.

O secretário da Secel, Allan Kardec, ressalta que é importante finalizar toda a estrutura esportiva do Centro de Treinamento. “Vamos acompanhar as etapas de conclusão do COT, que é uma obra do Governo do Estado em parceria com a UFMT. É um projeto de muita relevância para a gestão do esporte e lazer em Mato Grosso”.

Centro Oficial de Treinamento (COT)

A obra, realizada em parceria com a UFMT, está sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) e se encontra em fase de finalização, com mais de 80% dos serviços executados.

Prevista para a Copa do Mundo de 2014, a estrutura esportiva conta com área total de 5,4 mil metros quadrados e capacidade de abrigar 1,5 mil torcedores, além de possuir campo de futebol e pista de corrida ao lado do ginásio poliesportivo da instituição federal.

Finalizada com recursos aportados pelo Ministério do Esporte à UFMT, a pista de atletismo possui revestimento de borracha, fabricado com dupla camada – natural e sintética– contém estrutura antiderrapante, altamente resistente, que promove amortecimento aos atletas. É um material que assegura mais aderência nos calçados, proporcionando aos atletas melhoria na performance e no deslocamento.

O campeonato estadual sub-23 de atletismo serviu como evento-teste para a pista de atletismo.

Serviço:

Campeonato Estadual sub-23 de Atletismo

Realização: Federação de Atletismo de Mato Grosso (FAMT)

Dias: 02 e 03 de março

Horário: das 8h às 12h e das 14h às 18h, no sábado e das 8h às 12h, no domingo

Local: UFMT – Cuiabá

Contato: 65 3615-8840 (FAMT)

