Campanha de Prevenção atenderá municípios do norte de Mato Grosso

O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), com a parceria do Sicredi Centro Norte, atenderá os municípios do norte do estado comexames preventivos gratuitos de câncer de colo de útero, boca, próstata, mama e pele. Os municípios atendidos serão: Juruena (20 de setembro), Castanheira (21), Juína (22), Porto dos Gaúchos (23), Cerejal / Água Prata / São Bento (24) e Brasnorte (25).

Os exames preventivos acontecerão nos Postos de Saúde de Família (PSF) dos respectivos municípios e a expectativa é que 500 atendimentos sejam realizados por dia. O objetivo da campanha é possibilitar o diagnóstico precoce, possibilitando que os casos suspeitos sejam encaminhados para tratamento no Hospital.

Desde o início do ano, o HCanMT já visitou 42 municípios com a Campanha de Prevenção. Para que este projeto seja realizado, o Hospital conta com inúmeros parceiros. Mais informações: Elenice Mansor (65) 9971-5467 ou Carolina Garcia (65) 8141-7771.

