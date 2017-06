Campanha Aquece Cuiabá encerra com 19 mil cobertores arrecadados

A campanha Aquece Cuiabá foi encerrada com um total de 19 mil cobertores doados dos 20 mil estimados, meta dobrada após grande mobilização da sociedade civil e da classe empresarial, parceiros no decorrer da ação voltada a ajudar as pessoas em vulnerabilidade social a se protegerem do frio.

Nos últimos dias, devido à frente fria de mínima de 13 graus, a equipe da campanha desempenhou algumas ações de entregas. A primeira, realizada na segunda-feira (19), direcionou aproximadamente 200 cobertores às pessoas em situação de rua nos principais pontos de aglomeração de Cuiabá.

A ação se fez necessária devido as condições em que as pessoas em situação de rua vivem, sem locais definidos de moradia e entre outras razões que ocasionam a perda dos cobertores já distribuídos na primeira etapa, realizada no final do mês de maio. Todas essas pessoas representam apenas 2% do público alvo da campanha e elas ainda contam com o apoio técnico da prefeitura de Cuiabá, a cargo das assistentes sociais do município capacitadas em abordagem para oferecerem outra condição de vida como abrigos sociais.

Outro direcionamento foi as mantas presentes no pacote de cobertores as quais, aparentemente, seriam descartadas, entretanto 460 peças foram destinadas para três instituições de abrigos de animais que cuidam de cães e gatos. Ao todo, nos próximos dias serão 1 mil mantas distribuídas para 11 abrigos com o intuito de proteger também os animais assistidos por essas organizações.

“Essas mantas acompanham os cobertores, são menores, porém são do mesmo material dos próprios cobertores e pensamos que eles poderiam ter uma finalidade: proteger os diversos cães e gatos que esses abrigos cuidam. Afinal, eles também precisam se aquecer e o frio castiga também os animais”, explicou a primeira-dama Márcia Pinheiro, idealizadora da campanha Aquece Cuiabá.

Projeto Aconchego

A campanha também se solidarizou com outra ação voltada a levar meios de aquecer pessoas em vulnerabilidade social. O projeto Aconchego, do Grupo TV Cidade Verde, entregou cerca de 200 agasalhos e outras vestimentas de frio em conjunto com a Aquece Cuiabá, neste caso, destinou 250 cobertores para o projeto da instituição.

A ação conjunta teve a entrega oficial realizada no assentamento Nova Conquista, nesta terça-feira (20.06), para mais de 30 famílias.

Maria Elizabeth da Silva, de 59, é presidente do assentamento e disse que a comunidade mal acreditava na vinda da ação e muito menos da presença da primeira-dama Márcia Pinheiro.

“É muito gratificante porque pela primeira vez, em 11 anos, uma primeira-dama vem visitar nossa comunidade e viabilizar isso [cobertores]. Para nós é muito gratificante e vai ajudar muito porque a região aqui é fria, é próximo de Chapada dos Guimarães. A comunidade ficou muito feliz tanto que teve gente que nem acreditou na vinda dela”, revelou.

Balanço

Ao todo, entre as pessoas em situação de rua, as famílias em vulnerabilidade social, as mais de 100 entidades filantrópicas e ainda com as ações específicas desta semana, cerca de 14 mil cobertores foram distribuídos ao longo do período de vigência da campanha.

Os cobertores ainda constantes no estoque serão direcionados aos mesmo público, conforme a necessidade, pois apesar de o inverno iniciar – em 21 de junho – no Centro-Oeste brasileiro as massas de ar polar surgem pontualmente entre abril e setembro.

“Estou muito contente com o resultado final da campanha. Quero agradecer todas voluntárias, as esposas dos vereadores, as esposas dos secretários e tantas outras mulheres que abraçaram a causa. Estou muito agradecida pela sociedade civil e os empresários que contribuiram maçicamente com muitas doações. Realmente foi uma ação que mobilizou todo mundo e esse é o maior legado que poderíamos deixar, levar não só o cobertor, mas levar o carinho, o amor, o sentimento de humanização porque é ela que nos move dia a dia”, concluiu Márcia.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews