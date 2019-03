Camiseta dos 300 anos assinada por Sérgio K terá venda revertida para ação social da 1ª dama

As vendas limitadas camisetas começam a partir do dia 27 de março e podem ser adquiridas nas duas lojas da Corpo e Arte Homem

A primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro e a conceituada loja Corpo e Arte Homem, especializada em roupas e artigos masculinos, fecharam parceria na última semana, com o renomado estilista Sérgio K para confecção de uma camiseta especial em alusão ao aniversário de 300 anos de Cuiabá.

A peça com edição limitada será comercializada no valor de R$ 170, seguindo a faixa de preço da griffe, e parte da renda será destinada à alguma instituição social apontada pela primeira-dama, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano da Prefeitura de Cuiabá.

“Hoje a responsabilidade social está inserida em todos os setores e aspectos. Na moda, nós já tivemos algumas experiências com o Bazar da Primeira-dama e o Cabide Solidário e agora essa parceria com a Corpo e Arte. As pessoas tem acreditado em nosso trabalho e isso nos credibiliza cada vez mais para parcerias que venham a contribuir com as pessoas e o social cuiabano, sempre buscando o melhor para a nossa Capital”, frisou Márcia.

De acordo com Silvia Lino, proprietária da rede Corpo e Arte, o projeto foi pensado em conjunto com o aniversário de 35 anos da griffe, que sempre esteve envolvida em causas sociais como, por exemplo, campanhas já realizadas para o Hospital de Câncer, Casas Caminho Redentor, creches, abrigos e muitos outros.

“No meio em que eu vivo, vejo que é uma missão despertar em outras pessoas o desejo de ser essencial na vida de alguém. Deus não me deu uma loja linda apenas para vender roupa, mas que através dela pudesse fazer algo melhor pela vida dos mais necessitados”, disse.

As vendas limitadas começam a partir do dia 27 de março e podem ser adquiridas nas duas lojas da Corpo e Arte Homem. No ato da compra, será entregue o voucher para retirada da camiseta no dia 11 de abril, em evento especial realizado na loja do Shopping Estação com a presença do estilista Sérgio K.

Corpo e Arte Homem

Shopping Goiabeiras – 10h às 22h

R. Des. José Barros do Valê, 500 – Duque de Caxias, Cuiabá

Shopping Estação – 10h às 22h

Av. Miguel Sutil, 9300 – Santa Rosa, Cuiabá

Informações: (65) 3057-9344

