Camila Queiroz ostenta look de 13 mil reais em inauguração de loja de joias

Na quinta-feira (13.09), Camila Queiroz prestigiou o lançamento badaladíssimo da loja de joias Tiffany & Co no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo.

A atriz chegou causando em um look preto com muita transparência da marca Dolce & Gabbana. De acordo com a revista Quem, o vestido estaria avaliado em $2750 euros (equivalente a quase $13,5 mil reais).

Além de Camila Queiroz, outras famosas como Ana Paula Padrão, Donata Meirelles, Iara Jeressati, entre outros, marcaram presença no evento. Confira em nossa galeria!

