Câmara retoma feirinha de produtos artesanais

Através da Coordenadoria de Cultura, o saguão da Câmara Municipal de Cuiabá, volta a expor o trabalho de pequenos produtores da cidade. Desta terça-feira (21), até quinta-feira (23) três produtores estão mostrando sua produção nesta Feira do Sabor: a Coxinhas e Empadas, a Cia do Bolo e a Paneteria Tabacchi.

O Coordenador, Rafael Neto, disse que com essa iniciativa a Câmara abre as portas para o pequeno empreendimento que produz de forma artesanal e funciona como um incrementa da renda das famílias. “Queremos trazer o cuiabano para a Câmnara”, pontuou, acrescentando “que nos dias 28, 29 e 30, vamos expor artesanato”.

O presidente da Câmara, vereador Justino Malheiros (PV), acrescentou que “é uma proposta que abraçamos desde quando colocamos nosso nome para a presidência, pois entedemos que esta Casa de Leis, além de cumprir seu papel institucinal conforme a legislação, também tem a obrigação de mostrar aquilo que a cidade de Cuiabá possui de melhor. E, vale destacar, o melhor desta cidade é a sua gente”.

Nesta Feira do Sabor, os expositores trazem as características destacadas pelo Presidente. A Cia do Bolo funciona há seis anos e tem na sua “cesta” produtos mais de vinte bolos e tortas em sabores tradicionais como o formigueiro ou fubá. Mas também especialidades como bolo de ameixa, de batata doce ou de café.

A Coxinhas e empadas produz esses dois salgadinhos sabores variados como carne-seca e o tradicional recheio de frango.

São empreendimentos caseiros que nasceram ou da necessidade de aumentar a renda familiar ou de uma experiência pessoal, como a do casal Célia e Eduardo Tabacchi. Ela, fonoaudióloga, ele, odontólogo.

Em comemoração aos vinte e cinco anos de casamento, se deram de presente uma viagem a Paris. “Descobrimos que o parisiense come pão de manhã, à tarde e à noite, sem culpa, sem remorso.”, explicou Célia. Com essa ideia na cabeça, muita força de vontade e o peso da tradicional herança italiana que carregam no sobrenome Tabacchi, decidiram oferecer aos cuiabanos os sabores da tradicional panificação européia.

Assim, há três anos nasceu a Paneteria Tabacci. “Produzimos de forma artesanal. Nossos fornecedores são produtores locais. Da zona rural cuiabana e de municípios vizinhos como Chapada dos Guimarães e Nossa Senhora do Livramento”, explica Célia.

A Paneteria – padaria em italiano – oferece em sua “cesta” 62 produtos dentre pães, bolos e biscoitos. Tudo preparado de forma a não agredir o consumidor, pois são usados ingredientes naturais sem adição de conservantes. O cuidado com o meio ambiente também é parte desse processo de não agressão. “Dois terços do rejeito é reaproveitado em forma de outros produtos, como adubos, por exemplo”, destaca Célia.

“Essa particularidade está bem de acordo com mais uma proposta da nova visão que implantamos nesta Casa, já temos em andamento um projeto que recolhe papéis descartados pelos Setores da Câmara. E fico feliz em ver que uma pequena empresa que trazemos para esta Feira do Sabor, compactua com essa ação de cuidar do meio ambiente.”, considerou o presidente Justino Malheiros.

