Câmara participa do lançamento e posse do Conselho Municipal de Turismo na 53ª Expoagro

A participação da Câmara de Cuiabá durante o evento de posse do novo Conselho Municipal de Turismo, que ocorreu no dia (14.07) no stand que a Prefeitura e a Câmara mantêm, nesta 53ª Expoagro, foi destacada. O Presidente Justino Malheiros (PV) compôs a mesa de honra ao lado do Prefeito Emanuel Pinheiro, secretários municipais e conselheiros empossados.

O vereador Diego Guimarães (PP), 2º Vice-presidente da Câmara, representou Legislativo Municipal, fazendo uso da palavra, “gentil e humildemente cedida pelo Presidente Justino”, conforme destacou. No stand, os vereadores estão fazendo um rodízio e marcando presença no stand dos poderes. Naquela referida noite, estavam escalados o vereador Diego, Misael Galvão (PP), Marcrean Santos (PRTB), Dilemário Alencar (PROS) – que enviou representante – e Demilson Nogueira (PP). Porém, o vereador Lilo Pinheiro (PRP), líder do Prefeito na Câmara, e Dr. Xavier (PTC) também prestigiaram o evento.

Em sua fala, Diego colocou o próprio gabinete e a Câmara à disposição do Conselho, considerando que “honrosamente” representam a população da cidade. Ele saudou a feliz composição do Conselho por reunir uma diversidade de pensamento, sendo formado por agentes de várias áreas que compõem “esse importante segmento econômico, mas tão pouco explorado em Cuiabá”.

Nesse sentido, o vereador observou que “só conhece o problema, quem vive o problema”, já então parafraseando um axioma corrente nas bocas cuiabanas: a cidade vive dos que vivem nela, lembrado na fala de Jaime Okamura, Presidente Regional da Confederação Nacional do Turimo que o antecedeu, representando o Trade Turístico de Cuiabá.

Okamura, um dos mais persistentes lutadores do turismo cuiabano, observou que naquele momento o Prefeito assumia um grande compromisso perante o Trade, para “não ser lembrado apenas como o Prefeito dos 300 anos, pois temos que pensar Cuiabá para os 300, 400 anos”. Observando que para consolidar esse pensamento será necessário investir na mais e melhor educação, assim como na saúde e estrutura da cidade que “se for boa para os que vivem aqui, será boa para os turistas”.

O Prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) encerrou as falas explicando que o Conselho é um órgão que foi pensado para não ser apenas “operativo”, mas “regulamentador e deliberativo”. Nesse sentido, ele foi criado para “estabelecer as políticas públicas que vão definir as diretrizes da política de turismo para a Capital para os próximos 10, 15 a 20 anos”.

Emanuel frisou que não pensa os 300 anos como um número, uma idade ou uma data. “É um mote, um patrimônio cultural, uma simbologia com força para abrir portas e nos dá a possibilidade de oferecer, mostrar o potencial inesgotável que pertence a esta cidade que não canso de gritar: é a melhor Capital do Brasil”.

Assessoria Câmara

Twitter: @estrelaguianews