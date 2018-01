Câmara divulga artistas selecionados para as exposições da agenda cultural 2018

O Centro Cultural Câmara dos Deputados divulgou a lista dos projetos de exposições temporárias individuais e coletivas que farão parte da agenda cultural de 2018 da instituição. Todos os projetos inscritos foram analisados pela Comissão Curadora.

As exposições têm caráter histórico e artístico, e abrangem as áreas de fotografia, escultura, pintura, gravura, desenho e obras em papel, entre outras. Podem participar artistas de qualquer nacionalidade, desde que maiores de 18 anos. Também podem participar pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado sem fins lucrativos.

A Câmara oferece os espaços para exposição, a expografia e a supervisão da montagem e da desmontagem do material. O Centro Cultural também elabora, imprime e distribui o material gráfico, além de divulgar as exposições nas mídias impressa e digital.

As inscrições para o processo de seleção se encerraram em 30 de novembro de 2017. As normas foram definidas no edital de seleção.

